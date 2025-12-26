Що відомо про кризу бізнесу в Росії?

Посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами та різке уповільнення економіки після військового буму поставили російську промисловість на межу найсильнішої кризи, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Коммерсант".

За словами топ-менеджерів найбільших промислових компаній, ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року.

Оцінки попиту представниками великого бізнесу пробили мінімуми 2009 та 2015 років, коли в першому випадку вирувала світова фінансова криза, а в другому – на Росію обрушилися перші санкції за анексію Криму.

Промисловість з розумінням перенесла початковий період рукотворного охолодження російської економіки, але в 2025 році її терпіння закінчилося,

– цитує "Комерсант" дослідження.

Які галузі обвалилися?

Виробничі плани фабрик і заводів по всій Росії цього року скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років. Загальний індекс промислового оптимізму також впав на до мінімуму з 2009 року.

металургія просіла на 4,1%;

хімічна промисловість – на 1,7%;

машинобудування – на 5,4%;

вперше за 15 років почало скорочуватися виробництво продуктів харчування – на 0,8%.

Окремі галузі пережили повноцінний колапс: випуск тракторів впав на 61,6%, бульдозерів – на 53,7%, ліфтів – на 37,2%, пасажирських вагонів – удвічі. До найгірших значень 2022 року скотився автопром, де виробництво обвалилося на 34,1%.

Як живуть інші компанії в Росії?