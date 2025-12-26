Що відомо про кризу бізнесу в Росії?
Посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами та різке уповільнення економіки після військового буму поставили російську промисловість на межу найсильнішої кризи, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Коммерсант".
За словами топ-менеджерів найбільших промислових компаній, ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року.
Оцінки попиту представниками великого бізнесу пробили мінімуми 2009 та 2015 років, коли в першому випадку вирувала світова фінансова криза, а в другому – на Росію обрушилися перші санкції за анексію Криму.
Промисловість з розумінням перенесла початковий період рукотворного охолодження російської економіки, але в 2025 році її терпіння закінчилося,
– цитує "Комерсант" дослідження.
Які галузі обвалилися?
Виробничі плани фабрик і заводів по всій Росії цього року скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років. Загальний індекс промислового оптимізму також впав на до мінімуму з 2009 року.
- металургія просіла на 4,1%;
- хімічна промисловість – на 1,7%;
- машинобудування – на 5,4%;
- вперше за 15 років почало скорочуватися виробництво продуктів харчування – на 0,8%.
Окремі галузі пережили повноцінний колапс: випуск тракторів впав на 61,6%, бульдозерів – на 53,7%, ліфтів – на 37,2%, пасажирських вагонів – удвічі. До найгірших значень 2022 року скотився автопром, де виробництво обвалилося на 34,1%.
Як живуть інші компанії в Росії?
У Росії за рік ліквідовано близько 30 тисяч компаній через банкрутство, реорганізацію та інші причини. Найбільше скорочення юросіб відбулося в Центральному федеральному окрузі, особливо в Москві, де кількість компаній зменшилася на 26 820.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.
Топ-5 похоронних компаній Росії у 2024 році заробили 14,872 мільярдів рублів, що на 24% більше, ніж попереднього року. Найбільші гравці ринку, зокрема "Ритуал" у Москві та "похоронний король" Петербурга, збільшили свої доходи на 21 – 22%.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.