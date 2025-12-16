Чому і як подорожчає горілка та інший алкоголь в Росії?
Алкоголь в Росії подорожчає на 10 – 17% у середньому, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Комерсант".
- Компанія Novabev Group (горілка Beluga, "Архангельська") попередила про збільшення вартості на 10%;
- "КВК Груп" (коньяк "Коктебель", горілка Medoff) повідомила про підвищення на 15 – 17%;
- "Алкогольна сибірська група" (горілка "П'ять озер", віскі Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;
- ДК "Руст" (горілка "Російський стандарт", "Зелена марка") не уточнили, на скільки підвищать вартість продукції.
Компанії зазначили, що змушені переглядати ціни через зростання акцизу та інфляцію, а також подорожчання позикових коштів.
- Зокрема, у ДК "Руст" заявили про зростання собівартості виробництва за рахунок збільшення цін на пляшки, етикетки та закупорювальні матеріали;
- У Ladoga повідомили про зростання витрат на транспортну та складську логістику, а також енергоносії;
- У "КВК Груп" зазначили, що подорожчали дистиляти для коньяку.
Крім того, очікується збільшення мінімальної роздрібної вартості на горілку, бренді та аналогічний алкоголь, а також на коньяк та віскі, виготовлені із сировини з витримкою не менше трьох років. При цьому деякі виробники готуються до того, що підвищення цін вдарить попит у першому кварталі 2026 року.
Яка ситуація з продажем алкоголю в Росії?
Згідно з даними Федеральної служби з контролю за алкогольним та тютюновим ринками, з січня по листопад продаж алкоголю в Росії скоротився на 9,8% рік до року, склавши 181,9 мільйонів декалітрів.
Водночас, лікеро-горілчані вироби показали зростання на 13,4% – до 16,7 мільйонів декалітрів, а основне падіння сталося через скорочення споживання слабоалкогольної продукції. Також у січні – листопаді 2025 року виробництво алкоголю в Росії впало на 6,7%.
Які проблеми має бізнес в Росії?
Російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.
Збитки російських компаній у 2025 році сягнули 6,52 трильйонів рублів, причому 18 400 компаній працюють у мінус. Майже 40% компаній стикаються з проблемами неплатежів, а борги за кредитами зросли до рекордних значень за останні 2,5 роки.