Що сказав Путін 29 травня?

Як зухвало заявив російський диктатор, його країна нібито має "усі засоби, щоб зрівняти із землею тих, хто спробує знищити російські системи ППО".

Цікаво, що саме ці системи не тільки пробує, але й регулярно знищує Україна. Наприклад, у ніч на 27 травня Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Небо-СВ" у районі Кам'янки та командно-штабну машину зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

А днями в Москві побачили, як на дахи багатоповерхівок встановлюють ЗРК "Панцир" – після низки випадків, коли ЗСУ атакували Московську область і саму російську столицю. Наші військові постійно проривають добре укріплене кільце російської ППО навколо Москви. Тож заява Путіна про достатню кількість ППО в Росії – брехня.

Окрім цього, диктатор висловився в дусі "скоро все закінчиться", маючи на увазі війну проти України. Мовляв, на фронті Росія "щодня наступає по всіх напрямках".

Утім, терміни закінчення війни Путін не назвав – нібито це необачно під час бойових дій. Від перемовин країна-агресорка не відмовляється, але і не призначає перемовників для ЄС. І взагалі "Росія завжди прагнула вирішити конфлікт в Україні мирно, хоче цього і зараз".