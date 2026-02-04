Що сталося з металургією в Росії?

Компанії "Северсталь", НЛМК, Evraz та інші підготували пакет антикризових кроків і планують представити їх Кремлю, пише "Ціна держави".

На бізнес одночасно тисне кілька факторів:

Ключова ставка тривалий час утримується на рівнях, які фактично роблять кредити недоступними; Міцний рубль майже "вбиває" рентабельність експорту; Санкції відрізають традиційні ринки збуту.

Ще у 2024 році, за даними асоціації, виробництво сталі скоротилося на 6,6%, а внутрішнє споживання металу відкотилося до рівня 2021 року. У 2025-му ситуація, за оцінками, погіршилася: споживання металопрокату впало на 14%, виробництво сталі – на 5,5%.

Паралельно ринок активніше заповнює імпорт: його частка зросла з 6,3% на початку 2024 року до 9,6% наприкінці 2025-го. Експорт після скасування курсових мит частково відновився, але для більшості компаній лишається збитковим.

Чого саме просять металурги?

Перегляд акцизу на рідку сталь

Ключова ініціатива стосується акцизу на рідку сталь, запровадженого у 2022 році для вилучення надприбутків галузі. "Русская сталь" пропонує підняти "ціну відсічки" з урахуванням накопиченої інфляції, запровадити щорічну індексацію цього порога та поширити аналогічний акциз і на імпортну продукцію.

Розігріти внутрішній попит

Друга велика група пропозицій – стимулювання внутрішнього споживання металу. Серед пріоритетів – інфраструктура та автопром.

Захист від імпорту (Казахстан, Китай)

Окремий блок – стримування імпорту, насамперед з Казахстану та Китаю. Асоціація пропонує запровадити тарифну надбавку на залізничні перевезення імпортного металопрокату.

Аргумент такий: експортери з 2015 року вже платять РЖД надбавку (нині 8%), тож справедливо застосувати до імпортерів значно вищий рівень – 40 – 45%.

