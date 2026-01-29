Чому в Росії майже не з’являються нові компанії?
У 2025 році було зареєстровано лише 173 тисяч юридичних осіб, а закрилися понад 230 тисяч, пише Служба зовнішньої розвідки.
Найбільшого удару зазнали будівництво, девелопмент, роздрібна торгівля та сфера послуг. У цих секторах різко впала рентабельність через дорогі кредити, скорочення попиту та згортання інвестиційних програм.
Додатковий тиск створили:
- зростання страхових внесків;
- підвищення утилізаційного збору;
- спад у споживчому секторі, особливо в офлайн-торгівлі та автомобільному бізнесі.
Системні проблеми економіки лише посилюють негативну динаміку. Бізнес стикається з жорсткою фіскальною політикою, посиленням податкового контролю та кампанією проти «дроблення» компаній. У 2026 році очікується подальше скорочення кількості юросіб, укрупнення ринку та зростання ролі державного контролю,
– прогнозують у розвідці.
Які проблеми компаній в Росії?
Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, "Гулівер", продає частину бізнесу через перехід споживачів у режим економії.
У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.