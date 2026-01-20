Які ресторани закрилися в Москві й чому?

У Москві масово закриваються ресторани та бари, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Вечірня Москва".

Дивіться також Навіть Китай уже не рятує: як економіка Росії деградувала у 2025 році

Так, у січні 2026 року вже припинили роботу 45 найпопулярніших закладів столиці. Серед них – "Люба, я передзвоню", Smoke BBQ, The toy, Mimi, Beerside.

Глава департаменту торговельної нерухомості CMWP Зульфія Шиляєва вважає, що цього року закриється щонайменше 465 закладів Москви. Постраждають як невеликі заклади, і великі ресторани.

Прогноз щодо закриттів ресторанів / телеграм-канал Baza

Ресторатор Дмитро Левицький додав, що хвиля кризи почалася ще 2024 року. Причиною став спад попиту – для багатьох відвідування ресторану стало розкішшю. Крім того, заклади зіткнулися зі збільшенням видатків – постачальники підвищують ціни через ПДВ.

За словами рестораторів, багато закладів працювали до кінця року за інерцією та сподівалися у грудні за рахунок корпоративів та свят сформувати традиційну подушку безпеки. Але цього року вона не врятує тих, хто працював у нуль чи на межі – січень та лютий стануть для них "моментом істини",

– пишуть у виданні.

Яка ситуація з ресторанами в Росії загалом?

У листопаді 2025 року кількість закладів скоротилася на 3,1% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Найбільше постраждали суші-бари (-7,5%) та піцерії (-6,4%), скорочуються також кафе і класичні ресторани. Рентабельність ринку впала з 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацію ускладнюють наступні чинники:

зростання витрат на персонал, оренду та продукти;

регіональні обмеження на продаж алкоголю;

перехід частини споживачів на доставку та готові страви;

дорогі кредити – багато підприємців взагалі не ризикують запускати проєкти.

Єдиним напрямом, що формально зростає, стали чайхани – їхня кількість збільшилася більш ніж у 2,3 рази.

Проблеми бізнесу в Росії