Які ресторани закрилися в Москві й чому?
У Москві масово закриваються ресторани та бари, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Вечірня Москва".
Так, у січні 2026 року вже припинили роботу 45 найпопулярніших закладів столиці. Серед них – "Люба, я передзвоню", Smoke BBQ, The toy, Mimi, Beerside.
Глава департаменту торговельної нерухомості CMWP Зульфія Шиляєва вважає, що цього року закриється щонайменше 465 закладів Москви. Постраждають як невеликі заклади, і великі ресторани.
Прогноз щодо закриттів ресторанів / телеграм-канал Baza
Ресторатор Дмитро Левицький додав, що хвиля кризи почалася ще 2024 року. Причиною став спад попиту – для багатьох відвідування ресторану стало розкішшю. Крім того, заклади зіткнулися зі збільшенням видатків – постачальники підвищують ціни через ПДВ.
За словами рестораторів, багато закладів працювали до кінця року за інерцією та сподівалися у грудні за рахунок корпоративів та свят сформувати традиційну подушку безпеки. Але цього року вона не врятує тих, хто працював у нуль чи на межі – січень та лютий стануть для них "моментом істини",
– пишуть у виданні.
Яка ситуація з ресторанами в Росії загалом?
У листопаді 2025 року кількість закладів скоротилася на 3,1% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Найбільше постраждали суші-бари (-7,5%) та піцерії (-6,4%), скорочуються також кафе і класичні ресторани. Рентабельність ринку впала з 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацію ускладнюють наступні чинники:
- зростання витрат на персонал, оренду та продукти;
- регіональні обмеження на продаж алкоголю;
- перехід частини споживачів на доставку та готові страви;
- дорогі кредити – багато підприємців взагалі не ризикують запускати проєкти.
Єдиним напрямом, що формально зростає, стали чайхани – їхня кількість збільшилася більш ніж у 2,3 рази.
Проблеми бізнесу в Росії
У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.