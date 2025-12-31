Чому і як падає попит на б'юті-послуги в Росії?

Кінець року традиційно забезпечував пікові доходи для салонів краси, проте у 2025 році ситуація змінилася, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Попит на послуги майстрів "жіночої краси" в Росії у фінальному місяці року скоротився на 25 – 30 %.

Споживачі відмовляються від необов’язкових витрат на тлі зростання вартості життя, тоді як салони краси змушені підвищувати ціни через посилення фіскального тиску. Російські жінки переходять у режим економії, починаючи з витрат на догляд за собою,

– пише розвідка.

Падіння попиту відбувається через сукупний вплив кількох факторів:

збільшене податкове навантаження;

війна проти України;

міжнародні санкції;

висока орендна плата;

загальне подорожчання базового споживчого кошика.

У відповідь на зростання витрат частина майстрів б'юті-сфери відмовляється від орендованих приміщень і переходить на надання послуг удома. Це дає змогу зберігати ціни на звичному рівні, однак такі "домашні салони краси" здебільшого працюють поза податковим полем, що призводить до поступового відтоку індустрії в тінь.

До слова, на кінець року кожен третій росіянин також скоротив витрати на розваги та подорожі. Більшість населення відмовилися від відвідування кафе й ресторанів, при цьому 28% припинили витрачатися навіть на вуличну їжу.

Який "подарунок" Путіна підготував росіянам під ялинку?

Уже з 1 січня в Росії зросте ПДВ. Цей податок збільшиться з 20% до 22%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "The Moscow Times".

Попри намагання Кремля закрити бюджетний дефіцит через підвищення ПДВ, ситуація може кардинально погіршитись. Адже результатом зростання податку стануть:

посилення інфляційного тиску;

зменшення надходжень від акцизів та мит через зниження рівня внутрішнього попиту;

зниження доходів підприємств.

До того ж, імовірно, що саме через підвищення ПДВ, Центробанку Росії доведеться утримувати високу облікову ставку. Це триватиме, як мінімум, декілька кварталів.

Окрім цього, попередні розрахунки уже показали "провал" такого рішення. Адже доходи від ПДВ в Росії будуть менші на 6,1 мільярда доларів ніж очікувалось.

Проблеми бізнесу в Росії