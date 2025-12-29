Чому завод Hyundai в Росії не повернуть компанії?

Hyundai не має можливості викупити свій колишній виробничий завод у Росії, оскільки термін дії опції викупу, схоже, закінчується наступного місяця, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Разом зі своєю афілійованою особою Kia, Hyundai колись був найбільшим іноземним автовиробником у Росії. Але у 2024 році він продав свій завод у Санкт-Петербурзі.

Робота на заводі була призупинена з березня 2022 року, через місяць після вторгнення Москви в Україну. Це спровокувало негативну реакцію західних санкцій, які порушили ланцюги поставок та платежі.

Угода, за якою Hyundai продала 100% заводу російській компанії AGR Automotive Group за символічні 140 000 вон (97 доларів США), включала дворічний опціон викупу. Термін дії цього пункту закінчується в січні 2026 року.

Це не та ситуація, коли ми можемо викупити акції,

– сказало джерело, яке знайоме з внутрішніми обговореннями Hyundai.

У заяві Hyundai агентству Reuters повідомили, що остаточне рішення щодо варіанту викупу ще не ухвалене.

Які ще автовиробники пішли з ринку Росії?

Репутація багатьох світових автовиробників була під загрозою, а західні санкції унеможливили їхню, тому більшість із них пішли з російського ринку.

Коли Hyundai продавала свої російські активи у 2024 році, вона заявила, що отримає збитки від угоди у розмірі 287 мільярдів вон. Деякі, як-от Hyundai, продали свої заводи російським гравцям за символічні суми та домовилися про їх викуп у встановлені терміни в надії колись повернутися.

Більшість цих заводів зараз збирають китайські автомобілі під російськими брендами, хоча завод Hyundai виробляє автомобілі під брендом Solaris, який раніше був назвою популярної моделі, що випускалася корейським автовиробником для російського ринку.

Японська компанія Mazda Motor першою втратила право на викуп у жовтні, коли вирішила не виконувати опціон на викуп 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опції викупу, термін дії яких закінчується між 2027 та 2029 роками. Toyota та Volkswagen продали свої активи без будь-яких прав викупу.

