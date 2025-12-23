Що буде з виробництво Jim Beam?
Винокурня залишатиметься закритою, поки фірма "користується можливістю інвестувати в покращення території", пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Винокурні в Кентуккі, відомому своїм бурбоном, стикаються з невизначеністю, частково через торговельну політику президента США Дональда Трампа. Бренд належить японському гіганту напоїв Suntory Global Spirits, який має понад 1 000 співробітників на своїх заводах у Кентуккі.
Фірма заявила, що інші її підприємства в штаті, включаючи окремий винокурний завод та розливні та складські приміщення, продовжать роботу наступного року. Центр для відвідувачів у Кентуккі також залишається відкритим.
Jim Beam також заявив, що оцінює, як використовуватиме свою робочу силу під час паузи у виробництві, і веде переговори з профспілкою працівників.
Які масштаби виробництва Jim Beam в Кентуккі?
У жовтні Асоціація винокурень Кентуккі повідомила, що кількість бурбону на складах по всьому штату досягла рекордного рівня – понад 16 мільйонів барелів .
За даними асоціації, бочки бурбону, які оподатковуються державою, коштували дистиляторам цього року "нищівних" 75 мільйонів доларів.
В Україні більше не буде коньяку: що відомо?
Українські виробники зобов’язані відмовитися від назви "коньяк" для своїх напоїв і використовувати назву "бренді" з 2026 року.
Найбільшими виробниками коньяку та бренді 2024 року в Україні стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одеський коньячний завод" (Global Spirits), "Шабо", "Миколаївський коньячний завод" (Bayadera Group).
За 10 років не всі виробники встигли адаптуватися до змін, тому деякі виробники можуть не встигнути перейменувати свій продукт.
Штрафи за порушення правил географічних зазначень – від 5 до 15 мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2026-го це буде від 43 235 гривень до 129 705 гривень.