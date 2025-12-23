Що буде з виробництво Jim Beam?

Винокурня залишатиметься закритою, поки фірма "користується можливістю інвестувати в покращення території", пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Винокурні в Кентуккі, відомому своїм бурбоном, стикаються з невизначеністю, частково через торговельну політику президента США Дональда Трампа. Бренд належить японському гіганту напоїв Suntory Global Spirits, який має понад 1 000 співробітників на своїх заводах у Кентуккі.

Фірма заявила, що інші її підприємства в штаті, включаючи окремий винокурний завод та розливні та складські приміщення, продовжать роботу наступного року. Центр для відвідувачів у Кентуккі також залишається відкритим.

Jim Beam також заявив, що оцінює, як використовуватиме свою робочу силу під час паузи у виробництві, і веде переговори з профспілкою працівників.

Які масштаби виробництва Jim Beam в Кентуккі?

У жовтні Асоціація винокурень Кентуккі повідомила, що кількість бурбону на складах по всьому штату досягла рекордного рівня – понад 16 мільйонів барелів .

За даними асоціації, бочки бурбону, які оподатковуються державою, коштували дистиляторам цього року "нищівних" 75 мільйонів доларів.

