Что будет с производство Jim Beam?

Винокурня будет оставаться закрытой, пока фирма "пользуется возможностью инвестировать в улучшение территории", пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Винокурни в Кентукки, известном своим бурбоном, сталкиваются с неопределенностью, частично из-за торговой политики президента США Дональда Трампа. Бренд принадлежит японскому гиганту напитков Suntory Global Spirits, который имеет более 1 000 сотрудников на своих заводах в Кентукки.

Фирма заявила, что другие ее предприятия в штате, включая отдельный винокуренный завод и разливные и складские помещения, продолжат работу в следующем году. Центр для посетителей в Кентукки также остается открытым.

Jim Beam также заявил, что оценивает, как будет использовать свою рабочую силу во время паузы в производстве, и ведет переговоры с профсоюзом работников.

Каковы масштабы производства Jim Beam в Кентукки?

В октябре Ассоциация винокурен Кентукки сообщила, что количество бурбона на складах по всему штату достигло рекордного уровня – более 16 миллионов баррелей.

По данным ассоциации, бочки бурбона, которые облагаются налогом государством, стоили дистилляторам в этом году "сокрушительных" 75 миллионов долларов.

