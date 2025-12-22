Сколько пользователи потратили на ChatGPT?

Общие расходы пользователей мобильного приложения ChatGPT достигли 3 миллиардов долларов, благодаря чему пополнились доходы компании OpenAI, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Эта цифра учитывает общие расходы на устройства iOS и Android с момента запуска приложения в мае 2023 года.

Самая высокая активность пользователей была зафиксирована в этом году. В 2025 году потребители потратили примерно 2,48 миллиарда долларов на приложение, что на 408% больше, чем в 2024 году (487 миллионов долларов). Для сравнения, за первый год работы (2023) приложение заработало 42,9 миллиона долларов.

Темпы финансового роста ChatGPT опережают некоторые из самых популярных сервисов мира:

ChatGPT понадобился 31 месяц, чтобы достичь отметки в 3 миллиарда долларов;

TikTok понадобилось 58 месяцев, чтобы достичь этого показателя;

Disney+ понадобилось 42 месяца.

Среди других конкурентов в сфере искусственного интеллекта, Grok Илона Маска имеет траекторию, ближайшую к ChatGPT. Если сравнивать уровень расходов с начала монетизации, Grok имеет схожие показатели.

Как ChatGPT зарабатывает деньги?

Основным источником дохода для мобильного приложения являются платные подписки, такие как ChatGPT Plus (20 долларов в месяц) и ChatGPT Pro (200 долларов в месяц).

Кроме того, компания запустила собственный магазин приложений, который также может стать источником дохода в будущем.

