Какая монетизация TikTok в Украине?

В Украине отсутствует монетизация TikTok. Ведь на украинской территории не работают сервисы, обеспечивающие оплату за видео, например TikTok Creator Fund и TikTok Pulse, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hostiq.

Нужно понимать, что плата за просмотры в TikTok зависит от многих факторов, в том числе страны проживания. Сейчас монетизация составляет от 4 до 8 долларов за 1000 просмотров, сообщает GrowthScribe.

Однако это не единственный заработок доступен через платформу. Украинцы могут проводить прямые эфиры в TikTok во время которых подписчики делают автору определенные подарки. Затем средства из прямых трансляций можно вывести (правда, платформа также снимет свою комиссию).

Важно знать! Некоторые пытаются обойти ограничения TikTok и стараются регистрировать аккаунты через другую страну. Однако это довольно сложно и можно "нарваться" на блокировку аккаунта.

Как еще можно заработать через TikTok в Украине?

  • Кроме непосредственного дохода от платформы, можно получать средства также благодаря рекламе в видео. Многие блоггеры используют рекламные интеграции, как основной метод заработка.

  • Также через TikTok можно продвигать собственные продукты. Ведь платформа позволяет без больших вложений распространять разного рода контент.

Обратите внимание! Через TikTok можно "перегонять" подписчиков. Например, на инстаграм и ютуб.