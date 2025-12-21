Какая монетизация TikTok в Украине?

В Украине отсутствует монетизация TikTok. Ведь на украинской территории не работают сервисы, обеспечивающие оплату за видео, например TikTok Creator Fund и TikTok Pulse, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hostiq.

Нужно понимать, что плата за просмотры в TikTok зависит от многих факторов, в том числе страны проживания. Сейчас монетизация составляет от 4 до 8 долларов за 1000 просмотров, сообщает GrowthScribe.

Однако это не единственный заработок доступен через платформу. Украинцы могут проводить прямые эфиры в TikTok во время которых подписчики делают автору определенные подарки. Затем средства из прямых трансляций можно вывести (правда, платформа также снимет свою комиссию).

Важно знать! Некоторые пытаются обойти ограничения TikTok и стараются регистрировать аккаунты через другую страну. Однако это довольно сложно и можно "нарваться" на блокировку аккаунта.

Как еще можно заработать через TikTok в Украине?

Кроме непосредственного дохода от платформы, можно получать средства также благодаря рекламе в видео. Многие блоггеры используют рекламные интеграции, как основной метод заработка.

Также через TikTok можно продвигать собственные продукты. Ведь платформа позволяет без больших вложений распространять разного рода контент.

Обратите внимание! Через TikTok можно "перегонять" подписчиков. Например, на инстаграм и ютуб.