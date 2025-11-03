Ассоциация Content Overseas Distribution Association (CODA), представляющая крупных японских правообладателей, в частности Toei и Square Enix, направила OpenAI официальное обращение с требованием прекратить использование их материалов в обучении генеративной модели Sora 2. Почти 20 участников подписали документ, утверждая, что значительная часть контента Sora 2 слишком похожа на японские произведения и изображения. В письме указано, что это может быть результатом использования аниме и игровых IP как данных для машинного обучения без разрешения правообладателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление CODA.

Почему Япония выдвинула претензии к OpenAI?

Члены CODA отметили, что подход OpenAI, когда компания использует материалы, пока владелец не сделает запрос на отказ, противоречит японскому законодательству. В Японии для применения защищенных материалов в подобных случаях требуется предварительное согласие, то есть должна действовать система opt-in. Поэтому ассоциация требует, чтобы контент ее участников не использовался для обучения Sora 2 без официального разрешения, а также чтобы OpenAI должным образом отвечала на запросы и жалобы о возможном нарушении авторских прав.

Как пишет Gizmodo, это обращение стало продолжением позиции японских властей. В октябре правительство страны просил OpenAI прекратить нарушение прав на локальные аниме и видеоигры, в частности One Piece и Demon Slayer. Министр, ответственный за стратегию в сфере авторских прав и ИИ, назвал такие произведения "незаменимыми сокровищами" Японии. Между тем ранее CEO OpenAI Сэм Альтман хвастался способностью системы создавать стиль Ghibli, что вызвало новую волну критики.

Пока OpenAI не ответила на запрос CODA. Между тем компании-подписанты заявили, что готовы принимать юридические і этические меры против нарушений, даже если не используют ИИ в своей деятельности.

Почему OpenAI собирается изменить музыкальную индустрию?

OpenAI готовит инструмент, который сможет создавать музыку из текстовых и голосовых подсказок. Как сообщает The Information, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд, чтобы собрать данные для обучения модели. Новый ИИ сможет, например, подбирать гитарное сопровождение к вокалу или создавать музыку для видео.

Сегодня интерес к музыкальным ИИ-системам растет: стартапы Suno и ElevenLabs уже запустили собственные сервисы, способные создавать вокал, аккомпанемент и полноценные песни. В то же время такие технологии вызывают споры из-за авторских прав и появления большого количества некачественного "ИИ-контента" на стриминговых платформах.