Во время смены Android-смартфона сохраненные сети Wi-Fi обычно переносятся вместе с учетной записью, но этот процесс не мгновенный. Если подключиться к новой сети на одном устройстве, пароль приходится вводить вручную на других. Об этом пишет Android Police.

Как будет работать синхронизация Wi-Fi?

В новой версии Google Play services v26.10 компания Google добавляет функцию Wi-Fi Sync. Она позволит автоматически делиться проверенными сетями между всеми гаджетами, подключенными к одному Google-аккаунту. Это означает, что новый телефон можно будет начать использовать сразу после входа в аккаунт – без предварительного подключения к интернету.

По описанию Google, система будет синхронизировать "известные и надежные сети", чтобы обеспечить быстрый доступ к соединению на любом личном устройстве.

Впрочем, детали работы функции пока не раскрыты. Не исключено, что сначала она будет доступна только на смартфонах линейки Google Pixel. Кроме того, иногда Google добавляет новые возможности в описание обновления, но активирует их только со следующей версией Android.

Обновление Play services начало распространяться 16 марта 2026 года, поэтому его появление на разных устройствах может занять время.

Какие еще изменения получили Play Store и Android?

Вместе с системным компонентом обновился и Google Play Store. В версии 50.6 для часов на Wear OS страница просмотра приложений теперь показывает анимированные заглушки при загрузке.

Как пишет Android authority, также в системе активировали функцию Game Trials, анонсированную ранее. Она позволяет бесплатно испытать платные мобильные игры перед покупкой. Сначала опция будет работать только с отдельными тайтлами, но впоследствии может появиться и в Google Play Games на ПК.

Сейчас прогресс с пробной версии игры не переносится в полную после покупки – разработчики еще не реализовали такую возможность.