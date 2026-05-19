Федеральный суд в Калифорнии отклонил иск Илона Маска (Elon Musk) против OpenAI и Microsoft, придя к коллегиальному выводу, что миллиардер слишком долго ждал с подачей иска, поэтому его претензии не могут быть рассмотрены по существу, сообщает Bloomberg.

Смотрите также OpenAI планирует судиться с Apple: что не поделили компании

Слушания продолжались почти три недели в федеральном суде города Окленда. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс поддержала единогласное решение присяжных после примерно двух часов обсуждений.

Я считаю, что существует немало доказательств в подтверждение выводов присяжных,

– прокомментировала решение судья Гонсалес.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Как конфликт между Маском и OpenAI дошел до суда?

Иск Маска стал кульминацией многолетнего конфликта между соучредителями OpenAI. Предприниматель утверждал, что компания предала свою первоначальную миссию – создания ИИ на благо человечества – после перехода к коммерческой модели работы.

Юристы Маска заявляли в суде, что Сэм Альтман (Sam Altman) и Грег Брокман (Greg Brockman) фактически "украли благотворительную организацию", когда решили превратить OpenAI в бизнес, ориентированный на прибыль. Отдельно Маск обвинял Microsoft в содействии этой трансформации через инвестиции на сумму 13 миллиардов долларов в период с 2019 по 2023 год.

Впрочем, присяжные решили, что Маск знал об обстоятельствах конфликта задолго до 2024 года, когда был подан иск. Из-за этого суд даже не рассматривал главное обвинение – действительно ли OpenAI отошла от своей миссии ради максимизации прибыли.

Во время процесса суд заслушал показания самого Маска, Альтмана, президента OpenAI Грега Брокмана, а также других людей, которые принимали участие в создании компании. Присяжным также показали сотни частных сообщений, корпоративных документов и личных записей, раскрывающих внутреннюю кухню OpenAI за последние 11 лет.

Одним из самых громких моментов процесса стали заявления Брокмана о компетентности Маска в сфере искусственного интеллекта.

Послушайте, он разбирается в ракетах, он разбирается в электромобилях. Но он не знал – и, как я считаю, до сих пор не знает – что такое ИИ,

– заявил президент OpenAI в суде.

Команда Маска, свою очередь, пыталась показать Альтмана ненадежным руководителем. Адвокаты напоминали о его коротком отстранении с должности CEO в 2023 году и утверждали, что даже совет директоров OpenAI не доверял ему.

В суде также прозвучали детали о состоянии, которые принес рост OpenAI ее основателям и инвесторам. Брокман заявил, что его доля в компании оценивается почти в 30 миллиардов долларов. Бывший главный ученый OpenAI Илья Суцкевер подтвердил, что его пакет акций стоит около 7 миллиардов долларов. CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил, что корпорация рассчитывала получить 92 миллиарда долларов прибыли от инвестиций в OpenAI.

Сторона OpenAI взамен называла Маска завистливым конкурентом, который покинул стартап после того, как соучредители не согласились передать ему полный контроль над компанией. Позже он создал собственный ИИ-стартап xAI, который теперь напрямую конкурирует с OpenAI.

Вывод жюри подтвердил, что этот иск был лишь лицемерной попыткой подрывать деятельность конкурента и опровергнуть многолетнюю череду крайне неудачных прогнозов относительно того, чем была и чем станет компания OpenAI,

– прокомментировал решение суда журналистам адвокат OpenAI Уильям Савитт.

Представители OpenAI отдельно отметили, что миллиардер годами не подавал никаких претензий, а обратился в суд только после выхода на рынок собственного ИИ-бизнеса.

Несмотря на победу OpenAI, конфликт между сторонами точно не следует считать завершенным. Маск уже пообещал обжаловать решение суда.

Что касается дела OpenAI, судья & присяжные так и не вынесли решение по существу дела, просто по календарной формальности.



Для любого, кто подробно следит за делом, не вызывает сомнений, что Altman & Brockman действительно обогатились, обокрав благотворительную организацию. Единственный вопрос.. - Элон Маск (@elonmusk) 18 мая, 2026 г

Кроме того, до сих пор продолжаются отдельные судебные процессы против OpenAI, связанные с антимонопольными обвинениями и якобы похищением коммерческих тайн.

Вам будет интересно узнать, почему OpenAI вообще изменила структуру

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация. Ее публичная миссия заключалась в создании "безопасного искусственного интеллекта на благо всего человечества". Компанию запускали как альтернативу закрытым ИИ-исследованиям крупных корпораций, а среди соучредителей были Илон Маск, Сэм Альтман и Грег Брокман.

Впрочем, с развитием ИИ стало очевидно, что создание передовых моделей требует колоссальных ресурсов. Уже в 2019 году OpenAI создала отдельную структуру с так называемой "ограниченной доходностью" – capped-profit. Это позволило привлекать инвестиции и предлагать сотрудникам доли в компании, сохраняя формальный контроль за некоммерческой организацией.

Позже Microsoft инвестировала в OpenAI 1 миллиард долларов, а впоследствии сумма вложений выросла до примерно 13 миллиардов долларов. Именно это партнерство обеспечило компании доступ к огромным вычислительным мощностям Azure и позволило масштабировать ChatGPT и GPT-модели.

У OpenAI неоднократно объясняли, что без перехода к коммерческой модели компания просто не смогла бы конкурировать с Google, Meta или Anthropic в гонке за ИИИ (AGI) – искусственным общим интеллектом. В компании отмечали, что даже после реструктуризации миссия "ИИ на благо человечества" формально осталась неизменной. Именно эта трансформация и стала основой конфликта между Маском и OpenAI.

Что означает этот вердикт для будущего OpenAI и рынка ИИ?

Победа OpenAI в суде фактически убирает одну из крупнейших юридических угроз для компании. Иск Маска мог не только заблокировать дальнейшую реструктуризацию OpenAI, но и поставить под сомнение ее переход к коммерческой модели, подтверждает The Guardian.

Для OpenAI решение по этому делу, по моему мнению, может стать важным шагом на пути к дальнейшему привлечению инвестиций и потенциального IPO. Аналитики также склонны считать, что это положительный сигнал, поскольку суд фактически не стал оценивать моральную сторону трансформации OpenAI, сосредоточившись именно на сроках подачи иска.

В то же время дело продемонстрировало, насколько агрессивной стала конкуренция на ИИ-рынке. OpenAI прямо обвинила Маска в попытке навредить конкуренту собственного стартапа xAI, но Маск, похоже, даже после решения суда не оставляет попыток противостоять компании, на что обращает внимание Business Insider.

На этом фоне судебный процесс стал не только юридическим конфликтом, но и частью борьбы за контроль над будущим генеративного ИИ.

Для индустрии в целом это еще и прецедент относительно того, как ИИ-компании могут балансировать между идеей "общественной пользы" и необходимостью работать как технологический бизнес с постоянно растущими миллиардными затратами на инфраструктуру, чипы и дата-центры.