Асоціація Content Overseas Distribution Association (CODA), що представляє великих японських правовласників, зокрема Toei та Square Enix, направила OpenAI офіційне звернення з вимогою припинити використання їхніх матеріалів у навчанні генеративної моделі Sora 2. Майже 20 учасників підписали документ, стверджуючи, що значна частина контенту Sora 2 занадто схожа на японські твори та зображення. У листі зазначено, що це може бути результатом використання аніме й ігрових IP як даних для машинного навчання без дозволу правовласників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву CODA.

Чому Японія висунула претензії до OpenAI?

Члени CODA наголосили, що підхід OpenAI, коли компанія використовує матеріали, доки власник не зробить запит на відмову, суперечить японському законодавству. У Японії для застосування захищених матеріалів у подібних випадках потрібна попередня згода, тобто має діяти система opt-in. Тому асоціація вимагає, щоб контент її учасників не використовувався для навчання Sora 2 без офіційного дозволу, а також щоб OpenAI належним чином відповідала на запити та скарги щодо можливого порушення авторських прав.

Як пише Gizmodo, це звернення стало продовженням позиції японської влади. У жовтні уряд країни просив OpenAI припинити порушення прав на локальні аніме та відеоігри, зокрема One Piece і Demon Slayer. Міністр, відповідальний за стратегію у сфері авторських прав і ШІ, назвав такі твори "незамінними скарбами" Японії. Тим часом раніше CEO OpenAI Сем Альтман хвалився здатністю системи створювати стиль Ghibli, що викликало нову хвилю критики.

Наразі OpenAI не відповіла на запит CODA. Тим часом компанії-підписанти заявили, що готові вживати юридичних і етичних заходів проти порушень, навіть якщо не використовують ШІ у своїй діяльності.

Чому OpenAI збирається змінити музичну індустрію?

OpenAI готує інструмент, який зможе створювати музику з текстових і голосових підказок. Як повідомляє The Information, компанія співпрацює зі студентами музичної школи Джульярд, щоб зібрати дані для навчання моделі. Новий ШІ зможе, наприклад, підбирати гітарний супровід до вокалу або створювати музику для відео.

Сьогодні інтерес до музичних ШІ-систем зростає: стартапи Suno та ElevenLabs уже запустили власні сервіси, здатні створювати вокал, акомпанемент і повноцінні пісні. Водночас такі технології викликають суперечки через авторські права та появу великої кількості неякісного "ШІ-контенту" на стримінгових платформах.