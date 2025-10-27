OpenAI працює над проєктом, який дозволить генерувати музику на основі текстових або аудіопідказок. Джерела, знайомі з планами компанії, розповіли, що розробка має на меті створити універсальний інструмент для музикантів, відеомейкерів та контент-креаторів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Information.

Дивіться також OpenAI не всесильний: 5 речей, які ніколи не варто питати в ChatGPT

Як OpenAI навчає ШІ створювати музику?

Щоб навчити ШІ розуміти музичну структуру, OpenAI залучила студентів The Juilliard School — одного з найпрестижніших музичних навчальних закладів США. Вони допомагають компанії розмічати ноти та партитури, які використовують як навчальні дані для моделі.

Як пише Engadget, поки невідомо, на якій стадії перебуває розробка. Але це не перша спроба OpenAI створити ШІ-композитор. У минулому компанія вже експериментувала з музичною генерацією, однак тоді проєкт не отримав публічного продовження.

Сьогодні інтерес до музичних ШІ-систем зростає: стартапи Suno та ElevenLabs уже запустили власні сервіси, здатні створювати вокал, акомпанемент і повноцінні пісні. Водночас такі технології викликають суперечки через авторські права та появу великої кількості неякісного "ШІ-контенту" на стримінгових платформах.

Попри це, музичний напрямок залишається одним із найперспективніших для розвитку генеративного ШІ — і OpenAI, схоже, не хоче залишатись осторонь.

Що вміє новий браузер Atlas від OpenAI?

OpenAI презентувала власний веббраузер Atlas, який поєднує штучний інтелект із новим підходом до пошуку в інтернеті. Під час презентації CEO компанії Сем Альтман заявив, що Atlas покликаний переосмислити саму ідею браузера – і фактично кинути виклик Google, чиї продукти десятиліттями домінують у мережі.

Попри ранню стадію розвитку, Atlas виглядає як перший серйозний комерційний крок OpenAI у напрямку зростання прибутків. Якщо браузер справді зможе привабити користувачів і частково посунути Chrome, саме він може стати ключем до відповіді на головне питання — чи здатна компанія перетворити свої інновації в стабільний бізнес.