ChatGPT вміє переконливо формулювати відповіді, навіть якщо вони абсолютно неправильні. Це може бути нешкідливо під час написання віршів чи описів товарів, але небезпечно, коли йдеться про серйозні рішення. 24 Канал із посиланням на Cnet розказує про п’ять сфер, у яких штучний інтелект не варто використовувати як порадника.

Коли ChatGPT краще не питати: п’ять ризикованих тем

Медичні діагнози

ШІ не замінить лікаря. Якщо ввести симптоми, ChatGPT може видати як звичайне зневоднення, так і рак. Автор статті зізнається: він перевірив у чаті причину ущільнення на грудях — і отримав "підозру на рак", тоді як лікар встановив безпечний діагноз: ліпома. ChatGPT може допомогти підготувати запитання для консультації, але не здатен провести обстеження чи призначити аналізи.

Поради щодо психічного здоров’я

Як пише Techradar, ChatGPT не замінює психотерапевта. Він може запропонувати техніки самозаспокоєння, але не здатен відчути емоційний стан, виявити тривожні сигнали або надати справжню підтримку. Людина-терапевт має професійну підготовку й юридичну відповідальність, тоді як ШІ лише імітує емпатію. У критичних випадках потрібна допомога фахівця, а не чат-бота.

Рішення у небезпечних ситуаціях

Якщо спрацьовує сигналізація чадного газу або дим, ChatGPT — не той, до кого слід звертатися. Він не відчує запаху, не оцінить ризик і не викличе рятувальників. У надзвичайних ситуаціях кожна секунда важлива, і звернення до ШІ лише відволікає від реальних дій.

Фінансові та податкові поради

ШІ може пояснити, що таке ETF, але не знає вашої фінансової ситуації, податкового статусу чи ризикових пріоритетів. Його дані можуть бути застарілими, а поради — неточними. Деякі користувачі навіть намагаються скласти податкову декларацію через ChatGPT, однак це може обернутися штрафами. Крім того, введення фінансових даних у чат ризикує вашою конфіденційністю.

Робота з конфіденційною інформацією

Ніколи не вставляйте у ChatGPT документи під NDA, договори з клієнтами, медичні записи чи інші матеріали, що підпадають під закони на кшталт GDPR або HIPAA. Введена інформація потрапляє на сторонні сервери й може використовуватись для подальшого навчання моделей. Це стосується навіть копій паспортів чи податкових документів. Якщо ви не готові опублікувати це у відкритому чаті, не варто вводити й сюди.