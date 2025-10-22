OpenAI офіційно запустила браузер Atlas під час прямої трансляції, яку відкрив Сем Альтман. Він заявив, що штучний інтелект дає шанс повністю змінити уявлення про те, яким має бути браузер. За його словами, колись люди користувалися адресним рядком і пошуковими полями, але тепер цю роль бере на себе інтерактивне спілкування з ШІ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт OpenAI

Що являє собою браузер Atlas і чому Google має хвилюватися?

Проєкт Atlas давно обговорювали у Кремнієвій долині, але тепер стало очевидно, наскільки серйозно він може вплинути на позиції Google. Якщо навіть частина з понад 800 мільйонів користувачів ChatGPT перейде на Atlas, це означатиме втрату аудиторії для Chrome – а отже, і зменшення можливостей Google у сфері реклами та пошуку.

Інженер Atlas Бен Гуджер, який раніше працював над Firefox і Chrome, назвав новий підхід до пошуку "мультидіалоговим". Тепер користувач не просто отримує посилання, а спілкується з системою, уточнюючи запит і отримуючи відповіді в реальному часі. Це радикально інший досвід, який Google поки не може відтворити в межах класичної сторінки результатів.

Ще одна потенційна перевага OpenAI – новий рівень доступу до даних користувача. Atlas може аналізувати контекст із відкритих вкладок, що відкриває великі можливості для персоналізації та реклами, якщо компанія вирішить її впровадити. Хоча OpenAI поки не показує рекламу, у компанії активно відкривають вакансії в adtech-напрямку, що може свідчити про майбутні зміни.

Попри ранню стадію розвитку, Atlas виглядає як перший серйозний комерційний крок OpenAI у напрямку зростання прибутків. Якщо браузер справді зможе привабити користувачів і частково посунути Chrome, саме він може стати ключем до відповіді на головне питання — чи здатна компанія перетворити свої інновації в стабільний бізнес.

Чому OpenAI дозволить дорослим еротичні діалоги?

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив, що компанія планує зробити ChatGPT менш обмеженим. З грудня користувачі, які підтвердять свій вік, зможуть активувати функцію еротичних діалогів.

За словами Альтмана, раніше ChatGPT був "надто стриманим" через побоювання щодо психічного здоров’я користувачів, але тепер OpenAI впевнена, що змогла "зменшити серйозні ризики". Це рішення знаменує різкий поворот у політиці компанії. Раніше OpenAI активно реагувала на випадки, коли ChatGPT негативно впливав на психоемоційний стан користувачів.