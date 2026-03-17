На конференції GTC 2026 генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг представив модуль Space-1 Vera Rubin – спеціалізоване рішення для запуску серверів зі штучним інтелектом безпосередньо на орбіті. За словами керівника компанії, новинка забезпечує до 25 разів більше обчислювальної потужності для ШІ-завдань у порівнянні зі стандартними серверами, оснащеними прискорювачами H100, розповідає TomsHardware.

Що змінить новий космічний модуль Nvidia?

У Nvidia наголошують, що їхні технології вже активно застосовуються в космічній галузі. Сьогодні одразу шість комерційних компаній використовують платформи виробника як у космосі, так і на Землі. Серед них – Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space та Starcloud.

Наприклад, Kepler Communications інтегрувала у свою супутникову мережу платформу Jetson Orin. За словами генеральної директорки компанії Міни Мітрі, це дозволяє обробляти та маршрутизувати дані за допомогою штучного інтелекту прямо на супутниках, що робить роботу угруповання більш ефективною та автономною.

Ідея орбітальних центрів обробки даних набирає популярності й серед інших технологічних гравців. Ще у жовтні минулого року засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос припустив, що протягом наступних 10 – 20 років у космосі можуть з'явитися дата-центри гігаватного рівня, передавало видання Reuters. Він назвав їхніми ключовими перевагами постійне живлення від сонячної енергії та природно спрощене охолодження у вакуумі.

Один із партнерів Nvidia – компанія Starcloud – уже працює над створенням спеціально спроєктованих орбітальних дата-центрів, про що вона розповіла в окремому документі. Вони мають виконувати як навчання моделей штучного інтелекту, так і обробку даних безпосередньо на орбіті.

Коли ШІ полетить у космос?

Дженсен Хуанг наголосив, що космічні обчислення більше не є футуристичною концепцією. За його словами, поєднання ШІ-обробки даних у космічних та наземних системах відкриває можливість для збору інформації в реальному часі, автономного прийняття рішень і нових форматів досліджень. У результаті орбітальні дата-центри можуть стати важливим інструментом науки, а космічні апарати – повністю автономними системами.

При цьому в Nvidia поки не уточнюють, коли модуль Vera Rubin стане доступним для практичного розгортання. Наразі компанія вже пропонує низку платформ для космічних обчислень, серед яких IGX Thor, Jetson Orin і RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition.