На конференции GTC 2026 генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил модуль Space-1 Vera Rubin – специализированное решение для запуска серверов с искусственным интеллектом непосредственно на орбите. По словам руководителя компании, новинка обеспечивает до 25 раз больше вычислительной мощности для ИИ-задач по сравнению со стандартными серверами, оснащенными ускорителями H100, рассказывает TomsHardware.

Что изменит новый космический модуль Nvidia?

В Nvidia отмечают, что их технологии уже активно применяются в космической отрасли. Сегодня сразу шесть коммерческих компаний используют платформы производителя как в космосе, так и на Земле. Среди них – Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space и Starcloud.

Например, Kepler Communications интегрировала в свою спутниковую сеть платформу Jetson Orin. По словам генерального директора компании Мины Митри, это позволяет обрабатывать и маршрутизировать данные с помощью искусственного интеллекта прямо на спутниках, что делает работу группировки более эффективной и автономной.

Идея орбитальных центров обработки данных набирает популярность и среди других технологических игроков. Еще в октябре прошлого года основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос предположил, что в течение следующих 10 – 20 лет в космосе могут появиться дата-центры гигаваттного уровня, передавало издание Reuters. Он назвал их ключевыми преимуществами постоянное питание от солнечной энергии и естественно упрощенное охлаждение в вакууме.

Один из партнеров Nvidia – компания Starcloud – уже работает над созданием специально спроектированных орбитальных дата-центров, о чем она рассказала в отдельном документе. Они должны выполнять как обучение моделей искусственного интеллекта, так и обработку данных непосредственно на орбите.

Когда ИИ полетит в космос?

Дженсен Хуанг отметил, что космические вычисления больше не является футуристической концепцией. По его словам, сочетание ИИ-обработки данных в космических и наземных системах открывает возможность для сбора информации в реальном времени, автономного принятия решений и новых форматов исследований. В результате орбитальные дата-центры могут стать важным инструментом науки, а космические аппараты – полностью автономными системами.

При этом в Nvidia пока не уточняют, когда модуль Vera Rubin станет доступным для практического развертывания. Сейчас компания уже предлагает ряд платформ для космических вычислений, среди которых IGX Thor, Jetson Orin и RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition.