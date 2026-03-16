Как ошибся ИИ?

История 50-летней Анжелы Липпс, матери троих детей и бабушки пятерых внуков, началась в середине июля, когда к ее дому в Теннесси прибыли судебные маршалы. В тот момент женщина ухаживала за четырьмя детьми, однако это не помешало правоохранителям задержать ее под прицелом оружия, пишет Futurism.

Женщину обвинили в банковском мошенничестве, которое произошло в городе Фарго, штат Северная Дакота – примерно в 1600 километрах от ее места жительства. Несмотря на то, что она никогда в жизни не посещала этот штат, не знала там никого и даже ни разу не летала самолетом, ее закрыли в тюрьме как беглянку от правосудия без права на залог.

Основанием для ареста стала запись с камер наблюдения за апрель и май 2025 года, где неизвестная женщина, используя поддельное военное удостоверение армии США, снимала со счетов десятки тысяч долларов.



На видео с камер наблюдения видно женщину, которая использует поддельный военный документ / Фото Полиции Фарго

Чтобы найти подозреваемую, детективы из Фарго воспользовались программой распознавания лиц на базе искусственного интеллекта. Алгоритм указал на Анжелу Липпс. После этого детектив просто сравнил ее фото из водительского удостоверения и социальных сетей с кадрами видеонаблюдения и пришел к выводу, что черты лица, телосложение и прическа полностью совпадают.

Этого оказалось достаточно, чтобы инициировать арест, хотя никто из полиции даже не пытался позвонить женщине или допросить ее перед тем, как бросать за решетку.

Анжела Липпс провела в камере в Теннесси почти четыре месяца, в ожидании перемещения в другой штат. Полиция Северной Дакоты приехала за ней только через 108 дней после задержания. Все это время она считалась опасной преступницей, хотя факты свидетельствовали об обратном.

Когда женщину наконец доставили в Фарго, где она пробыла еще некоторое время, за дело взялся государственный защитник Джей Гринвуд. Он отметил, что использование только результатов распознавания лиц без дополнительной проверки недопустимо и требует гораздо более глубокого расследования.



Анжела Липпс, которую обвинили в преступлении, которого она не совершала / Фото Matt Henson / WDAY

Адвокату понадобилось совсем немного времени, чтобы доказать полную непричастность своей подзащитной. Он предоставил банковские выписки, которые подтверждали, что в моменты совершения преступлений Анжела находилась в Теннесси, в 1900 километрах от места событий.

В то время, когда злоумышленница снимала деньги в Фарго, Анжела Липпс получала выплаты по социальному страхованию, покупала пиццу, сигареты на местной заправке и заказывала доставку еды через мобильные приложения в своем родном городе.

Полиции было безразлично

Первый и единственный допрос полиция провела только в декабре, когда женщина была за решеткой уже более пяти месяцев. Судя по всему, правоохранители даже не пытались узнать о ее местонахождении в момент совершения преступления.

После ознакомления с неопровержимыми доказательствами дело закрыли, а Анжелу освободили накануне Рождества, пишет издание INFORUM. Однако на этом ее испытания не закончились. Полиция не обеспечила женщину средствами на дорогу домой и не предложила никакой помощи.

Она оказалась на заснеженной улице Фарго в летней одежде, без денег и понимания, как вернуться обратно в Теннесси. Помогли только местные адвокаты, которые собрали деньги на отель, и благотворительная организация, организовавшая поездку домой.

Ужасные последствия для обвиняемой

Последствия этой ошибки оказались катастрофическими для жизни женщины. Из-за длительного пребывания в тюрьме и невозможности оплачивать счета она потеряла свой дом, автомобиль и даже свою собаку.

Полиция Фарго даже не извинилась за этот инцидент, а начальник полиции Дэвид Зибольски во время пресс-конференции отказался обсуждать причины, почему с невинной женщиной никто не общался в течение пяти месяцев ее заключения.

Проблемы ИИ в правоохранительной системе

Этот случай не является единичным:

В апреле прошлого года в Нью-Йорке ошибочно арестовали Трэвиса Уильямса, хотя он был на 15 сантиметров выше подозреваемого на видео.

Между тем женщина из Детройта, которую из-за сбоя системы распознавания лиц обвинили в убийстве, несмотря на очевидные различия во внешности, подала иск против властей, пишет NBC News.

Сейчас расследование дела о банковском мошенничестве в Фарго продолжается, а настоящую злоумышленницу так и не нашли.