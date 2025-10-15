Чому довіра до чат-бота може бути ризикованою?

Генерал-майор Вільям "Хенк" Тейлор, який очолює 8-му польову армію США в Південній Кореї, нещодавно повідомив журналістам, що останнім часом він дуже зблизився з ChatGPT. За його словами, він використовує популярний чат-бот, щоб приймати "кращі" військові та особисті рішення, що стосуються солдатів під його командуванням, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Генерал Тейлор також обіймає посаду начальника штабу спільного командування ООН у Південній Кореї. Він пояснив своє рішення бажанням ухвалювати рішення вчасно, щоб отримати тактичну перевагу. "Ми з Чатом" стали "дуже близькими останнім часом", сказав Тейлор журналістам, коли розповідав їм про те, як експериментує з генеративними чат-ботами.

Я прошу будувати, намагаюся створювати моделі, які допоможуть усім нам,

– додає він.

Така заява від провідного американського військового в регіоні з однією з найтриваліших геополітичних напруженостей у світі викликала значне занепокоєння. Проблема в тому, що ChatGPT відомий своєю схильністю генерувати відповіді, які догоджають користувачу, навіть якщо вони хибні. ШІ буквально ставить залученість вище за точність, він може підтвердити хибне судження, а не вказати на помилку. В окремих випадках така поведінка ШІ призводила до трагічних наслідків, зокрема погіршення психічного стану користувачів.

OpenAI бореться з недоліками чат-бота: які успіхи?

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, намагалася розв'язати цю проблему з випуском нової, більш обґрунтованої моделі GPT-5. Однак після масових скарг користувачів, яким не сподобалася стриманість чат-бота, компанія повернула йому попередні риси, які можна охарактеризувати як "підлабузницькі", пише Futurism.

Крім того, дослідження показали, що навіть оновлена модель GPT-5 генерує неправдиву інформацію про базові факти у понад половині випадків. Цей показник є проблематичним навіть для побутового використання, не кажучи вже про управління американськими військовими силами в такому стратегічно важливому та напруженому регіоні, як Корейський півострів, де США зберігають військову присутність з 1945 року.

Довіра до інструмента з такою репутацією в питаннях, від яких залежать життя людей та міжнародна безпека, виглядає як надзвичайно ризикований крок. Експерти побоюються, що використання подібних технологій може призвести до непередбачуваних і потенційно катастрофічних наслідків.