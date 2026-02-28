Які зміни будуть в тарифах Київстар?

Зміни стосуються тарифу "SIM для пристроїв", пише Київстар.

З 1 березня 2026 року його ціна становитиме 2 гривні на день замість 1 гривні на день. Разом з цим збільшиться обсяг послуг у тарифі:

До 50 Мегабайт інтернету на день — було 30 Мегабайт інтернету на день До 50 SMS на день в Україні — було 30 SMS на день До 50 хвилин на день у мережі Київстар — було 30 хвилин на день Держава у смартфоні та Знання без меж — без тарифікації.

Відбулися і зміни в умовах для роумінгу. Зокрема, буде доступним обсяг трафіку – 50 мегабайтів на день (спільні з обсягом в Україні). Інші зміни такі:

з 1 березня буде доступно 50 SMS замість 30 (спільні з обсягом в Україні);

50 хвилин на день – на всі вхідні дзвінки (хвилини спільні з обсягом в Україні);

для вихідних дзвінків тарифікація 1 гривня на хвилину.

Які знижни на мобільні тарифи пропонує Київстар?

Користувачі можуть оформити один із пакетів серії "ВСЕ РАЗОМ" від Київстару та скористатися зниженою вартістю протягом перших трьох місяців. У тарифах поєднано ключові послуги: фіксований інтернет для дому, мобільний зв’язок і телебачення.

Українці зможуть платити такі суми протягом трьох акційних місяців:

ВСЕ РАЗОМ Перевага – 200 гривень замість 250 гривень (тільки для нових абонентів Домашнього Інтернету); ВСЕ РАЗОМ Легкий – 200 гривень замість 450 гривень; ВСЕ РАЗОМ Крутий – 200 гривень замість 550 гривень.

Що з вартістю тарифів у інших операторів?