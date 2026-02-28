Какие изменения будут в тарифах Киевстар?

Изменения касаются тарифа "SIM для устройств", пишет Киевстар.

С 1 марта 2026 года его цена составит 2 гривны в день вместо 1 гривны в день. Вместе с этим увеличится объем услуг в тарифе:

До 50 Мегабайт интернета в день - было 30 Мегабайт интернета в день До 50 SMS в день в Украине - было 30 SMS в день До 50 минут в день в сети Киевстар - было 30 минут в день Государство в смартфоне и Знание без границ - без тарификации.

Произошли и изменения в условиях для роуминга. В частности, будет доступным объем трафика – 50 мегабайт в день (общие с объемом в Украине). Другие изменения следующие:

с 1 марта будет доступно 50 SMS вместо 30 (совместные с объемом в Украине);

50 минут в день – на все входящие звонки (минуты общие с объемом в Украине);

для исходящих звонков тарификация 1 гривна в минуту.

Какие скидки на мобильные тарифы предлагает Киевстар?

Пользователи могут оформить один из пакетов серии "ВСЕ ВМЕСТЕ" от Киевстара и воспользоваться сниженной стоимостью в течение первых трех месяцев. В тарифах объединены ключевые услуги: фиксированный интернет для дома, мобильная связь и телевидение.

Украинцы смогут платить такие суммы в течение трех акционных месяцев:

ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество – 200 гривен вместо 250 гривен (только для новых абонентов Домашнего Интернета); ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 200 гривен вместо 450 гривен; ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 200 гривен вместо 550 гривен.

Что со стоимостью тарифов у других операторов?