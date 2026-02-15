Что сделать, чтобы иметь скидку на мобильный тариф?
Пользователи популярного мобильного оператора могут оплатить услуги заранее и сэкономить с акцией "Тарифная подписка", сообщили в lifecell.
Смотрите также Самые дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell 2026: как платить до 200 гривен в месяц
Украинцы могут заплатить сразу за 6 или 12 пакетов услуг и сэкономить 10% или 15% на мобильной связи. Например, тариф "Макси" стоит 300 гривен, поэтому за год обслуживания придется заплатить 3 600 гривен (или 1 800 гривен за 6 месяцев).
Но с "Тарифной подпиской" оплата составит 1 620 гривен за полгода (-10%) или 3 060 гривен за 12 месяцев (-15%).
Какие будут цены на тарифы для мобильного со скидкой?
Предложение распространяется на разные тарифные планы. Такую общую сумму заплатят пользователи за год обслуживания с услугой "Тарифная подписка":
- Макси – 3 060 гривен вместо 3 600 гривен;
- Мега – 5 100 гривен вместо 6 000 гривен;
- Просто Лайф – 2 142 гривен вместо 2 520 гривен;
- Смарт Лайф – 3 060 гривен вместо 3 600 гривен;
- Свободный Лайф – 4 335 гривен вместо 5 100 гривен;
- Platinum Лайф – 6 120 гривен вместо 7 200 гривен.
Новости мобильных операторов
Известный мобильный оператор Киевстар с 6 февраля меняет условия для абонентов, что касается действия номера. Теперь 365 дней для номера будут разделяться на 2 этапа. Проверить срок действия номера можно через запрос *114#.
С 17 февраля Vodafone повышает цены на архивные тарифы, которые закрыты для новых абонентов, такие как Joice, SuperNet, Turbo, некоторые из них подорожают более чем на 100 гривен. Такое решение приняли в связи с подорожанием электроэнергии для бизнеса.
С 1 января началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium).