Какие самые дешевые тарифы Vodafone?

С 14 января мобильный оператор повысил тарифы, поэтому цены изменились, сообщает 24 Канал.

Если брать тарифы, которые учитывают наличие бесплатных минут для звонков по Украине и гигабайты интернета, то среди предложений есть Flexx GO за 280 – 350 гривен при условии заключения контракта.

Также пользователи, которые перенесли свой номер от другого оператора, будут платить дешевле.

Какие самые дешевые тарифы Киевстар?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.

Если говори об общем тарифе, то "Все вместе Легкий" от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

290 гривен, если перенести номер,

370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Какие самые дешевые тарифы lifecell?

В lifecell самым дешевым тарифом является "Макси" от 190 гривен, предусматривающий наличие гигабайтов интернета и звонков по Украине, однако цена может отличаться:

190 гривен, если номер перенесен от другого оператора,

250 гривен, если номер идентифицирован,

300 гривен – стандартная стоимость.

