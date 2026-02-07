Які найдешевші тарифи Vodafone?

З 14 січня мобільний оператор підвищив тарифи, тому ціни змінилися, повідомляє 24 Канал.

Якщо брати тарифи, які враховують наявність безкоштовних хвилин для дзвінків по Україні та гігабайти інтернету, то серед пропозицій є Flexx GO за 280 – 350 гривень за умови укладення контракту.

Також користувачі, які перенесли свій номер від іншого оператора, платитимуть дешевше.

Які найдешевші тарифи Київстар?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то "Все разом Легкий" від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

290 гривень, якщо перенести номер,

370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Які найдешевші тарифи lifecell?

У lifecell найдешевшим тарифом є "Максі" від 190 гривень, що передбачає наявність гігабайтів інтернету та дзвінків по Україні, проте ціна може різнитися:

190 гривень, якщо номер перенесено від іншого оператора,

250 гривень, якщо номер ідентифіковано,

300 гривень – стандартна вартість.

