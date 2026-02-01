Який оператор змінює термін дій номерів?

Як заявили в "Київстар", після введення змін термін дії номера залишатиметься 365 днів, але цей термін поділятиметься на 2 етапи.

Перший етап – абонент зможе користуватися всіма послугами оператора, якщо впродовж перших 274 днів з моменту останнього поповнення рахунку чи оплати тарифу номер в активному стані.

Натомість другий етап полягає у тому, що впродовж наступного 91 дня абонент може отримувати SMS, у якому нагадуватимуть про поповнення рахунку. Це для того, щоб номер не деактивували. Якщо номер у призупиненому стані, то поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки можна на сервісі номери.

Відновити повноцінно номер можна за допомогою поповнення рахунку єдиним платежем на 30 гривень.

Крім того, можна оплатити одразу пакет послуг на місяць. А якщо абонент користувався оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Зверніть увагу! Перевірити термін дії номер можна за запитом *114# або ж у профілі додатка "Мій Київстар".

Які найдешевші тарифи у 2026 році?

У рейтингу найдешевших пропозицій на ринку цього року лідерує оператор lifecell, повідомляє "Главком". Йдеться про тариф "Лайфсет S" за 100 гривень на місяць. В цю ціну входить безлімітний домашній інтернет та 10 гігабайтів мобільного трафіку. Втім дзвінки на інші мережі платні.

Від Vodafone найдешевшою пропозицією є "Flexx GO" за 200 гривень на місяць. Але тариф діє лиши протягом 12 місяців за умови перенесення номера до Vodafone.

Натомість "Київстар" пропонує акцію на домашній інтернет – 200 гривень на місяць. Але це лише для нових абонентів тарифів "Оптимальний" та "Комфортний" протягом перших 3-х місяців.

Як "Київстар" змінив тарифи?