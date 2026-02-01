Який оператор змінює термін дій номерів?

Як заявили в "Київстар", після введення змін термін дії номера залишатиметься 365 днів, але цей термін поділятиметься на 2 етапи.

Перший етап – абонент зможе користуватися всіма послугами оператора, якщо впродовж перших 274 днів з моменту останнього поповнення рахунку чи оплати тарифу номер в активному стані.

Натомість другий етап полягає у тому, що впродовж наступного 91 дня абонент може отримувати SMS, у якому нагадуватимуть про поповнення рахунку. Це для того, щоб номер не деактивували. Якщо номер у призупиненому стані, то поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки можна на сервісі номери.

  • Відновити повноцінно номер можна за допомогою поповнення рахунку єдиним платежем на 30 гривень.
  • Крім того, можна оплатити одразу пакет послуг на місяць. А якщо абонент користувався оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Зверніть увагу! Перевірити термін дії номер можна за запитом *114# або ж у профілі додатка "Мій Київстар".

Які найдешевші тарифи у 2026 році?

У рейтингу найдешевших пропозицій на ринку цього року лідерує оператор lifecell, повідомляє "Главком". Йдеться про тариф "Лайфсет S" за 100 гривень на місяць. В цю ціну входить безлімітний домашній інтернет та 10 гігабайтів мобільного трафіку. Втім дзвінки на інші мережі платні.

Від Vodafone найдешевшою пропозицією є "Flexx GO" за 200 гривень на місяць. Але тариф діє лиши протягом 12 місяців за умови перенесення номера до Vodafone.

Натомість "Київстар" пропонує акцію на домашній інтернет – 200 гривень на місяць. Але це лише для нових абонентів тарифів "Оптимальний" та "Комфортний" протягом перших 3-х місяців.

Як "Київстар" змінив тарифи?

  • Оператор "Київстар" оновив частину тарифу "Все разом". Відтак з'явилися нові назви для лінійки, як-от "ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025", "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2025", "ВСЕ РАЗОМ Крутий 2025", "ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт 2025".

  • Крім того, для тих абонентів, що вже користувалися цими тарифами, змін не буде. Але для абонентів "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий", що перейшли від іншого оператора до 20 січня 2026 року включно, з'явилися нові умови, як-от 18 гігабайтів інтернету у роумінгу й нові країни у списку, де діють тарифні хвилин.