Які будуть зміни в тарифах Київстар?

Оновлення стосується як наповнення пакетів послуг, так і деяких інших моментів, пише 24 Канал з посиланням на Київстар.

З 21 січня 2026 року деякі поточні тарифи лінійки "Все разом" будуть закриті для підключення новими користувачами, а також отримають нові назви:

"ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025";

"ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2025";

"ВСЕ РАЗОМ Крутий 2025";

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт 2025".

Якщо ви вже користуєтеся одним із цих тарифів, його умови для вас не зміняться.

Абоненти тарифів "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий", що перейшли від іншого оператора до 20 січня 2026 року включно, зможуть користуватися новими вигідними умовами:

У "Роумінгу як вдома" тепер можна буде використати 18 гігабайтів інтернету; До переліку країн, для яких діють тарифні хвилини для дзвінків за кордон, додаються Ірландія, Португалія, Словаччина.

Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone і lifecell у січні?