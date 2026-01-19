Які будуть зміни в тарифах Київстар?
Оновлення стосується як наповнення пакетів послуг, так і деяких інших моментів, пише 24 Канал з посиланням на Київстар.
З 21 січня 2026 року деякі поточні тарифи лінійки "Все разом" будуть закриті для підключення новими користувачами, а також отримають нові назви:
- "ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025";
- "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2025";
- "ВСЕ РАЗОМ Крутий 2025";
- "ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт 2025".
Якщо ви вже користуєтеся одним із цих тарифів, його умови для вас не зміняться.
Абоненти тарифів "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий", що перейшли від іншого оператора до 20 січня 2026 року включно, зможуть користуватися новими вигідними умовами:
- У "Роумінгу як вдома" тепер можна буде використати 18 гігабайтів інтернету;
- До переліку країн, для яких діють тарифні хвилини для дзвінків за кордон, додаються Ірландія, Португалія, Словаччина.
Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone і lifecell у січні?
Київстар з 6 січня 2026 року увів два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний". Також деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, зросли у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запровадили принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium)