Що Київстар каже про об’єднання з Vodafone?

На ринку мобільного зв’язку в Україні обговорюють можливе об’єднання вежової інфраструктури операторів, пише "РБК-Україна".

У компанії пояснили, що пасивною вежовою інфраструктурою оператора керує Ukrainian Tower Company, яка належить материнській структурі VEON.

Щодо потенційного об’єднання інфраструктури з Vodafone, у Київстарі зазначають, що подібні угоди – звична практика для світового телеком-ринку. Такі моделі вже працюють у низці європейських країн, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Італії та Швеції.

Заяви про так звану монополію я сприймаю як суто маніпулятивні. Бо об’єднання вежової інфраструктури, навпаки, дозволяє зробити мережу більш стійкою, розширити покриття і збільшити ефективність. Зрештою, найбільше виграють від цього саме абоненти,

– каже президент Київстару Олександр Комаров.

Окремо підкреслюється, що в умовах війни це питання набуває ще більшого значення. Оскільки базові станції часто стають мішенню атак, консолідація інфраструктури може допомогти підвищити стійкість мереж і забезпечити кращий зв’язок для абонентів.

Яка думка lifecell?

Наприкінці січня Forbes Україна повідомив, що компанія Ukraine Tower Company, що належить нідерландському телеком-холдингу Veon (власник Київстара), подала заявку в АМКУ на набуття контролю над активами Ukrainian Network Solutions, що належить оператору Vodafone.

UTC та UNS – вежові компанії, що займаються будівництвом та обслуговуванням базових станцій і здаванням їх в оренду. Холдинг DVL, до якого належить lifecell, теж має таку компанію – Укртауер.

lifecell вважає, що таке об'єднання "назавжди змінить структуру українського телеком-ринку та сповільнить його розвиток на роки вперед".

Об’єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. Наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв’язку,

– йдеться в заяві компанії.

