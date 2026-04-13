Куди українці переносили свої мобільні номери?

Найбільше людей обрали для переходу lifecell, тоді як найбільше абонентів втратила мережа Vodafone, повідомили в НКЕК.

Дивіться також Пенсіонерам доступні бюджетні мобільні тарифи: які ціни та умови

Якщо подивитися на цифри детальніше, то саме Vodafone залишився без найбільшої кількості користувачів – від нього пішли 29 375 абонентів.

Другим за втратами став Київстар – його покинули 21 297 клієнтів.

Менше всього відтік торкнувся lifecell – звідти перейшли 8 387 користувачів.

Інтертелеком залишили 87 абонентів.

ТриМоб – лише 31.

Натомість, якщо говорити про те, куди саме переходили українці, тут беззаперечним лідером став lifecell. Саме до цього оператора перенесли свої номери 38 857 разів.

Київстар також отримав нових клієнтів – 12 257 номерів було перенесено до його мережі.

Vodafone у цьому плані значно відстав – до нього перейшли 7 984 абоненти.

Ще менше переходів зафіксували у ТриМоб – 41 номер.

Інтертелеком – 38.

У підсумку лише два оператори змогли залишитися "в плюсі" за рахунок перенесення номерів. Найбільше виграв lifecell – його абонентська база збільшилася на 30 470 користувачів. ТриМоб також показав зростання – плюс 10 нових клієнтів.

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні зростають та які ціни в Європі?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

