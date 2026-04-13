Куди українці переносили свої мобільні номери?
Найбільше людей обрали для переходу lifecell, тоді як найбільше абонентів втратила мережа Vodafone, повідомили в НКЕК.
Дивіться також Пенсіонерам доступні бюджетні мобільні тарифи: які ціни та умови
Якщо подивитися на цифри детальніше, то саме Vodafone залишився без найбільшої кількості користувачів – від нього пішли 29 375 абонентів.
- Другим за втратами став Київстар – його покинули 21 297 клієнтів.
- Менше всього відтік торкнувся lifecell – звідти перейшли 8 387 користувачів.
- Інтертелеком залишили 87 абонентів.
- ТриМоб – лише 31.
Натомість, якщо говорити про те, куди саме переходили українці, тут беззаперечним лідером став lifecell. Саме до цього оператора перенесли свої номери 38 857 разів.
- Київстар також отримав нових клієнтів – 12 257 номерів було перенесено до його мережі.
- Vodafone у цьому плані значно відстав – до нього перейшли 7 984 абоненти.
- Ще менше переходів зафіксували у ТриМоб – 41 номер.
- Інтертелеком – 38.
У підсумку лише два оператори змогли залишитися "в плюсі" за рахунок перенесення номерів. Найбільше виграв lifecell – його абонентська база збільшилася на 30 470 користувачів. ТриМоб також показав зростання – плюс 10 нових клієнтів.
Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні зростають та які ціни в Європі?
Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.
Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,
– зазначає він.
Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.
А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.
Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна
Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,
– пояснює Амелін.
Новини мобільних операторів
Київстар з 7 квітня починає поступово відключати 3G і переходити на 4G у частині населених пунктів чотирьох областей України. Користувачам рекомендується перевірити налаштування смартфонів для підтримки 4G, а якщо SIM-картка застаріла, її потрібно замінити.
Мобільний оператор lifecell з 2 квітня підвищив вартість тарифів на 20 – 68% через здорожчання електроенергії. Ціни на тарифи "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Смарт Лайф" та "Жара Лайт" збільшаться.