Які дешеві тарифи для пенсіонерів є в Україні?

Деякі тарифи доступні людей за 50 років, пише "Новини. LIVE".

lifecell

Один із найдешевших варіантів пропонує lifecell. Йдеться про тариф "Турбота", який доступний для абонентів від 55 років. Щоправда, підключитися до нього можна лише після перенесення номера.

Абонплата становить 190 гривень на місяць, і оператор обіцяє не змінювати ціну до кінця 2027 року.

У пакет входять безлімітні дзвінки всередині мережі, 1 000 хвилин на інші номери, 20 Гігабайтів інтернету та безлімітний доступ до популярних додатків.

Київстар

Свої спеціальні пропозиції має і Київстар. Найдоступніший тариф – "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 гривень на місяць. Але він доступний лише для людей від 60 років або для осіб з інвалідністю.

Для підключення потрібно особисто звернутися до магазину оператора з документами.

У тариф входять безлімітні дзвінки в мережі, 100 хвилин на інші номери, 10 Гігабайтів інтернету, 100 SMS, базове телебачення та домашній інтернет.

Vodafone

У Vodafone Україна немає спецтарифів для пенсіонерів. Найдешевший пакет Flexx GO коштує 350 гривень на місяць, але це контрактний тариф – потрібно підписувати договір.

У ньому передбачені безлімітні дзвінки в мережі, 500 хвилин на інші напрямки, 25 Гігабайтів інтернету та доступ до окремих додатків без тарифікації.

Якщо перейти зі своїм номером, ціна може бути нижчою.

Чому в Україні дорожчають тарифи на мобільний?

За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Superb ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

