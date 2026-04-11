Какие дешевые тарифы для пенсионеров есть в Украине?

Некоторые тарифы доступны людям за 50 лет, пишет "Новости. LIVE".

lifecell

Один из самых дешевых вариантов предлагает lifecell. Речь идет о тарифе "Забота", который доступен для абонентов от 55 лет. Правда, подключиться к нему можно только после переноса номера.

Абонплата составляет 190 гривен в месяц, и оператор обещает не менять цену до конца 2027 года.

В пакет входят безлимитные звонки внутри сети, 1 000 минут на другие номера, 20 Гигабайт интернета и безлимитный доступ к популярным приложениям.

Киевстар

Свои специальные предложения имеет и Киевстар. Самый доступный тариф – "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 гривен в месяц. Но он доступен только для людей от 60 лет или для лиц с инвалидностью.

Для подключения нужно лично обратиться в магазин оператора с документами.

В тариф входят безлимитные звонки в сети, 100 минут на другие номера, 10 Гигабайт интернета, 100 SMS, базовое телевидение и домашний интернет.

Vodafone

У Vodafone Украина нет спецтарифов для пенсионеров. Самый дешевый пакет Flexx GO стоит 350 гривен в месяц, но это контрактный тариф – нужно подписывать договор.

В нем предусмотрены безлимитные звонки в сети, 500 минут на другие направления, 25 Гигабайт интернета и доступ к отдельным приложениям без тарификации.

Если перейти со своим номером, цена может быть ниже.

Почему в Украине дорожают тарифы на мобильный?

По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.

