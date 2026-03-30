Как изменятся цены на тарифы lifecell?

lifecell введет изменения со 2 апреля, пишет OBOZ.

Цена пакета услуг в тарифе "Просто Лайф" может подняться на 66%, "Свободный Лайф" может подорожать на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% и "Жара Лайт" – +41%. Это архивные тарифы, которые уже не доступны к подключению.

Итак, цены на тарифные планы будут такие:

"Просто Лайф":

стандартная цена – повышение с 210 до 320 гривен;

если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 гривен;

если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 гривен.

"Свободный Лайф":

стандартная стоимость – с 425 до 500 гривен;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 гривен;

номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 гривен.

"Смарт Лайф":

стандартная стоимость – с 300 до 400 гривен;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 гривен;

номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 гривен.

"Жара Лайт":

подорожание с 195 до 275 гривен.

Почему в Украине дорожают тарифы на мобильный?

По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.

