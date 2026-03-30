Как изменятся цены на тарифы lifecell?
lifecell введет изменения со 2 апреля, пишет OBOZ.
Цена пакета услуг в тарифе "Просто Лайф" может подняться на 66%, "Свободный Лайф" может подорожать на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% и "Жара Лайт" – +41%. Это архивные тарифы, которые уже не доступны к подключению.
Итак, цены на тарифные планы будут такие:
"Просто Лайф":
- стандартная цена – повышение с 210 до 320 гривен;
- если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 гривен;
- если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 гривен.
"Свободный Лайф":
- стандартная стоимость – с 425 до 500 гривен;
- номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 гривен;
- номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 гривен.
"Смарт Лайф":
- стандартная стоимость – с 300 до 400 гривен;
- номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 гривен;
- номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 гривен.
"Жара Лайт":
- подорожание с 195 до 275 гривен.
Почему в Украине дорожают тарифы на мобильный?
По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.
Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,
– отмечает он.
В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.
За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.
То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,
– объясняет Амелин.
В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.
Что с ценами на тарифы у других операторов?
С 1 апреля 2026 года Киевстар закрывает некий архивный тариф, и пользователи будут переведены на другой. Новый тариф будет стоить 350 гривен, что на 50 гривен больше, чем старый тариф, но будет иметь большие объемы мобильного интернета.
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.