Какие есть мобильные тарифы для бизнеса в Украине?

Из-за роста расходов на электроэнергию, поддержку сетей и оборудования украинские операторы активно пересматривают корпоративные тарифы и условия обслуживания. Какие пакеты для бизнеса сейчас доступны на рынке – рассказывает 24 Канал.

Киевстар

Среди актуальных пакетов – "На связи", "На связи Безлим" и "На связи Безлим+". Базовый тариф стоит 400 гривен в месяц, с безлимитным интернетом – 600 гривен, а расширенный пакет с лицензионными программами Microsoft Office 365 – 1 тысячу гривен.

Для новых бизнес-клиентов Киевстар предлагает не только фиксированную цену до конца года, но и скидку 35% на первые 6 месяцев в рамках предложения "Бизнес-старт". Она доступна как для новых юридических лиц и ФЛП, так и для тех, кто переносит номер через MNP.

Корпоративные клиенты могут оформить все онлайн, управлять своими номерами через платформу "Мой Киевстар", воспользоваться отсрочкой платежа при недостатке средств на счету, а также выбрать "красивый" номер, который будет легко запомнить.

Vodafone

Среди бизнес-тарифов Vodafone – Business Pro, Unlim, Ultra и тому подобное. Самый простой пакет стоит 330 гривен в месяц, с безлимитным интернетом – от 400 гривен, а расширенные предложения с большими объемами роуминга и дополнительными сервисами – до 1 200 гривен.

Правда, для новых юридических лиц, ФОПов и компаний, которые переносят номер в сеть оператора, услуги также обойдутся значительно дешевле благодаря скидке в 25% в течение первых 12 месяцев.

Для управления действует сервис My Vodafone, доступный как в веб-версии, так и через мобильное приложение. Благодаря ему компании могут администрировать все номера в одном аккаунте, контролировать расходы и остатки пакетов услуг, формировать отчетность, заказывать новые номера и даже выполнять часть операций на запланированную дату.

lifecell

lifecell предлагает бизнесу тарифные планы "Стартап", "Команда", "Импульс", "Актив" и "Прогресс". Самый дешевый стоит 220 гривен в месяц, а с безлимитным интернетом – от 280 до 900 гривен. Однако если номер перенесен от другого мобильного оператора, клиент также может платить меньше (от 160 до 650 гривен ежемесячно).

Также доступен ряд дополнительных услуг, например коммерческие автоматизированные звонки (для авторизации, подтверждения операций, промокампаний), таргетированные SMS-сообщения и тому подобное.

Почему тарифы в Украине растут?

Президент и CEO Киевстара Александр Комаров ранее рассказал, что мобильные тарифы для украинцев и в дальнейшем будут расти. Среди причин называют существенный рост расходов оператора. Например, в часы пиковой нагрузки стоимость коммерческой электроэнергии за год выросла примерно на 60%, а платежи за радиочастотный спектр – на 23%.

Дополнительное давление создает и девальвация гривны, тогда как значительная часть инвестиций в телеком-сети привязана к валюте (закупки аккумуляторов, генераторов, радиооборудования, лицензионного программного обеспечения).