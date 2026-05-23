Які є мобільні тарифи для бізнесу в Україні?

Через зростання витрат на електроенергію, підтримку мереж та обладнання українські оператори активно переглядають корпоративні тарифи та умови обслуговування. Які пакети для бізнесу зараз доступні на ринку – розповідає 24 Канал.

Київстар

Серед актуальних пакетів – "На зв'язку", "На зв'язку Безлім" і "На зв'язку Безлім+". Базовий тариф коштує 400 гривень на місяць, із безлімітним інтернетом – 600 гривень, а розширений пакет із ліцензійними програмами Microsoft Office 365 – 1 тисячу гривень.

Для нових бізнес-клієнтів Київстар пропонує не лише фіксовану ціну до кінця року, а й знижку 35% на перші 6 місяців у межах пропозиції "Бізнес-старт". Вона доступна як для нових юридичних осіб і ФОПів, так і для тих, хто переносить номер через MNP.

Корпоративні клієнти можуть оформити все онлайн, керувати своїми номерами через платформу "Мій Київстар", скористатися відстрочкою платежу при нестачі коштів на рахунку, а також обрати "красивий" номер, який буде легко запам'ятати.

Vodafone

Серед бізнес-тарифів Vodafone – Business Pro, Unlim, Ultra тощо. Найпростіший пакет коштує 330 гривень на місяць, із безлімітним інтернетом – від 400 гривень, а розширені пропозиції з більшими обсягами роумінгу й додатковими сервісами – до 1 200 гривень.

Щоправда, для нових юридичних осіб, ФОПів і компаній, які переносять номер до мережі оператора, послуги також обійдуться значно дешевше завдяки знижці у 25% протягом перших 12 місяців.

Для керування діє сервіс My Vodafone, доступний як у вебверсії, так і через мобільний застосунок. Завдяки йому компанії можуть адмініструвати всі номери в одному акаунті, контролювати витрати й залишки пакетів послуг, формувати звітність, замовляти нові номери й навіть виконувати частину операцій на заплановану дату.

lifecell

lifecell пропонує бізнесу тарифні плани "Стартап", "Команда", "Імпульс", "Актив" і "Прогрес". Найдешевший коштує 220 гривень на місяць, а з безлімітним інтернетом – від 280 до 900 гривень. Однак якщо номер перенесено від іншого мобільного оператора, клієнт також може платити менше (від 160 до 650 гривень щомісяця).

Також доступна низка додаткових послуг, як-от комерційні автоматизовані дзвінки (для авторизації, підтвердження операцій, промокампаній), таргетовані SMS-повідомлення тощо.

Чому тарифи в Україні зростають?

Президент і CEO Київстару Олександр Комаров раніше розповів, що мобільні тарифи для українців і надалі зростатимуть. Серед причин називають суттєве зростання витрат оператора. Наприклад, у години пікового навантаження вартість комерційної електроенергії за рік зросла приблизно на 60%, а платежі за радіочастотний спектр – на 23%.

Додатковий тиск створює й девальвація гривні, тоді як значна частина інвестицій у телеком-мережі прив'язана до валюти (закупівлі акумуляторів, генераторів, радіообладнання, ліцензійного програмного забезпечення).