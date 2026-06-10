Какой сервис станет недоступным

Привычная для части украинцев комбинация клавиш вскоре перестанет работать. Детали рассказали на сайте компании.

Смотрите также Пенсионерам доступны бюджетные мобильные тарифы

С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный Платеж", а именно через:

USSD-код *134#;

голосовое меню по номеру 899.

В компании объяснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.

Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы,

– говорится в сообщении.

Пополнить счет без комиссии украинцы по-прежнему могут в приложении "Мой Киевстар", а также с помощью других доступных платежных сервисов, в частности банковских приложений.

Кроме того, попросить об этом все еще можно родственников, друзей или знакомых. Чтобы отправить им соответствующее SMS-сообщение, необходимо набрать *132*380ХХХХХХХХХХХ# со своим номером.

Что еще будет менять Киевстар

Напомним, с 16 июня оператор начнет очередной этап модернизации сети, чтобы улучшить скорость и качество мобильного интернета. Технологию 3G отключат в части населенных пунктов, в частности в Житомирской, Львовской, Черкасской и Черниговской областях. Полный список смотрите по ссылке.

Обратите внимание! Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить ее на USIM с сохранением номера телефона в ближайшем магазине Киевстар.