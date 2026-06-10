Какой сервис станет недоступным
Привычная для части украинцев комбинация клавиш вскоре перестанет работать. Детали рассказали на сайте компании.
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С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный Платеж", а именно через:
- USSD-код *134#;
- голосовое меню по номеру 899.
В компании объяснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы,
– говорится в сообщении.
Пополнить счет без комиссии украинцы по-прежнему могут в приложении "Мой Киевстар", а также с помощью других доступных платежных сервисов, в частности банковских приложений.
Кроме того, попросить об этом все еще можно родственников, друзей или знакомых. Чтобы отправить им соответствующее SMS-сообщение, необходимо набрать *132*380ХХХХХХХХХХХ# со своим номером.
Что еще будет менять Киевстар
Напомним, с 16 июня оператор начнет очередной этап модернизации сети, чтобы улучшить скорость и качество мобильного интернета. Технологию 3G отключат в части населенных пунктов, в частности в Житомирской, Львовской, Черкасской и Черниговской областях. Полный список смотрите по ссылке.
Обратите внимание! Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить ее на USIM с сохранением номера телефона в ближайшем магазине Киевстар.