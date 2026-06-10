Який сервіс стане недоступним

Звична для частини українців комбінація клавіш незабаром перестане працювати. Деталі розповіли на сайті компанії.

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З 1 липня 2026 року стане неможливо поповнити рахунок за допомогою послуги "Мобільний Платіж", а саме через:

USSD-код *134#;

голосове меню за номером 899.

У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з поступовою відмовою від інструментів, які, згідно з внутрішньою аналітикою оператора, більше не мають значного попиту.

Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси,

– йдеться в повідомленні.

Поповнити рахунок без комісії українці як і раніше можуть в додатку "Мій Київстар", а також за допомогою інших доступних платіжних сервісів, зокрема банківських застосунків.

Окрім того, попросити про це все ще можна родичів, друзів чи знайомих. Щоб надіслати їм відповідне SMS-повідомлення, необхідно набрати *132*380ХХХХХХХХХ# зі своїм номером.

Що ще змінюватиме Київстар

Нагадаємо, з 16 червня оператор розпочне черговий етап модернізації мережі, щоб покращити швидкість і якість мобільного інтернету. Технологію 3G відключать у частині населених пунктів, зокрема в Житомирській, Львівській, Черкаській та Чернігівській областях. Повний список дивіться за посиланням.

Зауважте! Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити її на USIM зі збереженням номера телефону в найближчому магазині Київстар.