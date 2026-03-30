Як зміняться ціни на тарифи lifecell?

lifecell запровадить зміни від 2 квітня, пише OBOZ.

Дивіться також Тарифи на мобільний зв’язок в Україні зростають: чому це відбувається та які ціни в Європі

Ціна пакету послуг у тарифі "Просто Лайф" може піднятися на 66%, "Вільний Лайф" може подорожчати на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% та "Жара Лайт" – +41%. Це архівні тарифи, які вже не доступні до підключення.

Отже, ціни на тарифні плани будуть такі:

"Просто Лайф":

стандартна ціна – підвищення з 210 до 320 гривень;

якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано – підвищення з 180 до 270 гривень;

якщо номер перенесено до lifecell – підвищення з 120 до 200 гривень.

"Вільний Лайф":

стандартна вартість – з 425 до 500 гривень;

номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 375 до 450 гривень;

номер перенесено до lifecell – з 240 до 300 гривень.

"Смарт Лайф":

стандартна вартість – з 300 до 400 гривень;

номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 250 до 350 гривень;

номер перенесено до lifecell – з 160 до 270 гривень.

"Жара Лайт":

здорожчання з 195 до 275 гривень.

Чому в Україні дорожчають тарифи на мобільний?

За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.

Що з цінами на тарифи в інших операторів?