Як зміняться ціни на тарифи lifecell?
lifecell запровадить зміни від 2 квітня, пише OBOZ.
Ціна пакету послуг у тарифі "Просто Лайф" може піднятися на 66%, "Вільний Лайф" може подорожчати на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% та "Жара Лайт" – +41%. Це архівні тарифи, які вже не доступні до підключення.
Отже, ціни на тарифні плани будуть такі:
"Просто Лайф":
- стандартна ціна – підвищення з 210 до 320 гривень;
- якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано – підвищення з 180 до 270 гривень;
- якщо номер перенесено до lifecell – підвищення з 120 до 200 гривень.
"Вільний Лайф":
- стандартна вартість – з 425 до 500 гривень;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 375 до 450 гривень;
- номер перенесено до lifecell – з 240 до 300 гривень.
"Смарт Лайф":
- стандартна вартість – з 300 до 400 гривень;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 250 до 350 гривень;
- номер перенесено до lifecell – з 160 до 270 гривень.
"Жара Лайт":
- здорожчання з 195 до 275 гривень.
Чому в Україні дорожчають тарифи на мобільний?
За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.
Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,
– зазначає він.
Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.
За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.
Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,
– пояснює Амелін.
Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.
Що з цінами на тарифи в інших операторів?
З 1 квітня 2026 року Київстар закриває деякий архівний тариф, і користувачі будуть переведені на інший. Новий тариф коштуватиме 350 гривень, що на 50 гривень більше, ніж старий тариф, але матиме більші обсяги мобільного інтернету.
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.