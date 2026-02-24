Які зміни підготували для абонентів?
Vodafone оновлює умови частини тарифів – зміниться не лише ціна, а й наповнення пакетів, пише "РБК-Україна".
У деяких планах додадуть більше мобільного інтернету по Україні та збільшать кількість хвилин для дзвінків на інші мережі. Також обіцяють розширити можливості у роумінгу в країнах ЄС.
Про всі зміни абонентів інформують персонально – повідомлення надсилають завчасно.
Які тарифи Vodafone подорожчають?
Підвищення зачепить популярні лінійки Joice та SuperNet. У середньому абонплата зросте на 60 – 80 гривень. Оновлені ціни виглядатимуть так:
- Joice / Joice Start 2023 – з 260 до 330 гривень на місяць.
- Joice Start / Joice Start Special – з 270 до 340 гривень за 4 тижні.
- Joice PRO / Joice PRO 2023 – замість 320 – 330 гривень буде 390 – 400 гривень.
- SuperNet Start+ – з 260 до 330 гривень на місяць.
- SuperNet Unlim – з 470 до 520 гривень на місяць.
- Light+ – з 185 до 230 гривень за 4 тижні.
Найбільше зростання – у Joice MAX (з 450 до 520 гривень) та SuperNet Turbo (з 250 до 320 гривень).
Чому піднімають ціни на тарифи?
Перегляд старих тарифів потрібен, щоб утримувати якість зв’язку і вкладатися в розвиток мережі. Серед причин:
- подорожчала електроенергія та резервне живлення базових станцій;
- складніше і дорожче відновлювати обладнання;
- велике навантаження на мережу, особливо під час відключень світла.
У компанії кажуть, що продовжують інвестувати в інфраструктуру, аби зв’язок залишався стабільним по всій країні.
Що з вартістю тарифів у інших операторів?
Відомий мобільний оператор Київстар з 6 лютого змінює умови для абонентів, що стосується дії номера. Тепер 365 днів для номера поділятимуться на 2 етапи. Перевірити термін дії номера можна через запит *114#.
З 1 січня почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium). Користувачі lifecell також можуть отримати знижку 10% або 15% на мобільні тарифи, заплативши наперед за 6 або 12 місяців відповідно.