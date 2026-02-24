Які зміни підготували для абонентів?

Vodafone оновлює умови частини тарифів – зміниться не лише ціна, а й наповнення пакетів, пише "РБК-Україна".

У деяких планах додадуть більше мобільного інтернету по Україні та збільшать кількість хвилин для дзвінків на інші мережі. Також обіцяють розширити можливості у роумінгу в країнах ЄС.

Про всі зміни абонентів інформують персонально – повідомлення надсилають завчасно.

Які тарифи Vodafone подорожчають?

Підвищення зачепить популярні лінійки Joice та SuperNet. У середньому абонплата зросте на 60 – 80 гривень. Оновлені ціни виглядатимуть так:

Joice / Joice Start 2023 – з 260 до 330 гривень на місяць.

Joice Start / Joice Start Special – з 270 до 340 гривень за 4 тижні.

Joice PRO / Joice PRO 2023 – замість 320 – 330 гривень буде 390 – 400 гривень.

SuperNet Start+ – з 260 до 330 гривень на місяць.

SuperNet Unlim – з 470 до 520 гривень на місяць.

Light+ – з 185 до 230 гривень за 4 тижні.

Найбільше зростання – у Joice MAX (з 450 до 520 гривень) та SuperNet Turbo (з 250 до 320 гривень).

Чому піднімають ціни на тарифи?

Перегляд старих тарифів потрібен, щоб утримувати якість зв’язку і вкладатися в розвиток мережі. Серед причин:

подорожчала електроенергія та резервне живлення базових станцій;

складніше і дорожче відновлювати обладнання;

велике навантаження на мережу, особливо під час відключень світла.

У компанії кажуть, що продовжують інвестувати в інфраструктуру, аби зв’язок залишався стабільним по всій країні.

Що з вартістю тарифів у інших операторів?