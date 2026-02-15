Що зробити, аби мати знижку на мобільний тариф?

Користувачі популярного мобільного оператора можуть оплатити послуги наперед і зекономити з акцією "Тарифна підписка", повідомили у lifecell.

Українці можуть заплатити одразу за 6 або 12 пакетів послуг і заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку. Наприклад, тариф "Максі" коштує 300 гривень, тому за рік обслуговування доведеться заплатити 3 600 гривень (або 1 800 гривень за 6 місяців).

Але з "Тарифною підпискою" оплата становитиме 1 620 гривень за пів року (-10%) або 3 060 гривень за 12 місяців (-15%).

Які будуть ціни на тарифи для мобільного зі знижкою?

Пропозиція поширюється на різні тарифні плани. Таку загальну суму заплатять користувачі за рік обслуговування з послугою "Тарифна підписка":

Максі – 3 060 гривень замість 3 600 гривень;

Мега – 5 100 гривень замість 6 000 гривень;

Просто Лайф – 2 142 гривень замість 2 520 гривень;

Смарт Лайф – 3 060 гривень замість 3 600 гривень;

Вільний Лайф – 4 335 гривень замість 5 100 гривень;

Platinum Лайф – 6 120 гривень замість 7 200 гривень.

