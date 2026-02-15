Що зробити, аби мати знижку на мобільний тариф?
Користувачі популярного мобільного оператора можуть оплатити послуги наперед і зекономити з акцією "Тарифна підписка", повідомили у lifecell.
Дивіться також Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell 2026: як платити до 200 гривень на місяць
Українці можуть заплатити одразу за 6 або 12 пакетів послуг і заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку. Наприклад, тариф "Максі" коштує 300 гривень, тому за рік обслуговування доведеться заплатити 3 600 гривень (або 1 800 гривень за 6 місяців).
Але з "Тарифною підпискою" оплата становитиме 1 620 гривень за пів року (-10%) або 3 060 гривень за 12 місяців (-15%).
Які будуть ціни на тарифи для мобільного зі знижкою?
Пропозиція поширюється на різні тарифні плани. Таку загальну суму заплатять користувачі за рік обслуговування з послугою "Тарифна підписка":
- Максі – 3 060 гривень замість 3 600 гривень;
- Мега – 5 100 гривень замість 6 000 гривень;
- Просто Лайф – 2 142 гривень замість 2 520 гривень;
- Смарт Лайф – 3 060 гривень замість 3 600 гривень;
- Вільний Лайф – 4 335 гривень замість 5 100 гривень;
- Platinum Лайф – 6 120 гривень замість 7 200 гривень.
Новини мобільних операторів
Відомий мобільний оператор Київстар з 6 лютого змінює умови для абонентів, що стосується дії номера. Тепер 365 днів для номера поділятимуться на 2 етапи. Перевірити термін дії номера можна через запит *114#.
З 17 лютого Vodafone підвищує ціни на архівні тарифи, які закриті для нових абонентів, такі як Joice, SuperNet, Turbo, деякі з них здорожчають на понад 100 гривень. Таке рішення ухвалили у зв’язку з подорожчанням електроенергії для бізнесу.
З 1 січня почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium).