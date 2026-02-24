Какие изменения подготовили для абонентов?

Vodafone обновляет условия части тарифов – изменится не только цена, но и наполнение пакетов, пишет "РБК-Украина".

В некоторых планах добавят больше мобильного интернета по Украине и увеличат количество минут для звонков на другие сети. Также обещают расширить возможности в роуминге в странах ЕС.

Обо всех изменениях абонентов информируют персонально – сообщения присылают заблаговременно.

Какие тарифы Vodafone подорожают?

Повышение затронет популярные линейки Joice и SuperNet. В среднем абонплата вырастет на 60 – 80 гривен. Обновленные цены будут выглядеть так:

Joice / Joice Start 2023 – с 260 до 330 гривен в месяц.

Joice Start / Joice Start Special – с 270 до 340 гривен за 4 недели.

Joice PRO / Joice PRO 2023 – вместо 320 – 330 гривен будет 390 – 400 гривен.

SuperNet Start+ – с 260 до 330 гривен в месяц.

SuperNet Unlim – с 470 до 520 гривен в месяц.

Light+ – с 185 до 230 гривен за 4 недели.

Наибольший рост – у Joice MAX (с 450 до 520 гривен) и SuperNet Turbo (с 250 до 320 гривен).

Почему поднимают цены на тарифы?

Пересмотр старых тарифов нужен, чтобы удерживать качество связи и вкладываться в развитие сети. Среди причин:

подорожала электроэнергия и резервное питание базовых станций;

сложнее и дороже восстанавливать оборудование;

большая нагрузка на сеть, особенно во время отключений света.

В компании говорят, что продолжают инвестировать в инфраструктуру, чтобы связь оставалась стабильной по всей стране.

Что со стоимостью тарифов у других операторов?