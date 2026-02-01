Какой оператор меняет срок действия номеров?
Как заявили в "Киевстар", после введения изменений срок действия номера будет оставаться 365 дней, но этот срок будет делиться на 2 этапа.
Читайте также Лубинец готовит требование к Правительству: пенсионеры ВПЛ до сих пор без выплат
Первый этап – абонент сможет пользоваться всеми услугами оператора, если в течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер в активном состоянии.
Зато второй этап заключается в том, что в течение следующего 91 дня абонент может получать SMS, в котором будут напоминать о пополнении счета. Это для того, чтобы номер не деактивировали. Если номер в приостановленном состоянии, то пополнять счет и совершать звонки можно на сервисе номера.
- Восстановить полноценно номер можно с помощью пополнения счета единым платежом на 30 гривен.
- Кроме того, можно оплатить сразу пакет услуг на месяц. А если абонент пользовался оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.
Обратите внимание! Проверить срок действия номер можно по запросу *114# или в профиле приложения "Мой Киевстар".
Какие самые дешевые тарифы в 2026 году?
В рейтинге самых дешевых предложений на рынке в этом году лидирует оператор lifecell, сообщает "Главком". Речь идет о тарифе "Лайфсет S" за 100 гривен в месяц. В эту цену входит безлимитный домашний интернет и 10 гигабайт мобильного трафика. Впрочем звонки на другие сети платные.
От Vodafone самым дешевым предложением является "Flexx GO" за 200 гривен в месяц. Но тариф действует только в течение 12 месяцев при условии переноса номера в Vodafone.
Зато "Киевстар" предлагает акцию на домашний интернет – 200 гривен в месяц. Но это только для новых абонентов тарифов "Оптимальный" и "Комфортный" в течение первых 3-х месяцев.
Как "Киевстар" изменил тарифы?
Оператор "Киевстар" обновил часть тарифа "Все вместе". Поэтому появились новые названия для линейки, такие как "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2025", "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт 2025", "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2025", "ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт 2025".
Кроме того, для тех абонентов, что уже пользовались этими тарифами, изменений не будет. Но для абонентов "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой", перешедших от другого оператора до 20 января 2026 года включительно, появились новые условия, такие как 18 гигабайт интернета в роуминге и новые страны в списке, где действуют тарифные минут.