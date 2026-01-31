Какие действуют тарифы на мобильную связь для пенсионеров?

В 2026 году мобильные операторы все активнее адаптируют свои предложения под потребности людей старшего возраста. Для пенсионеров ключевыми остаются простая структура тарифа, умеренная абонплата и достаточный объем минут для общения с родными.

Четко на эту аудиторию ориентирован Киевстар с тарифом "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он доступен людям в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью и стоит 220 гривен в месяц. В пакет входит:

10 ГБ мобильного интернета (8 ГБ можно использовать в роуминге);

безлимитные звонки в сети и 100 минут на другие украинские операторы.

и дополнительно предоставляются 100 SMS, базовый доступ к Киевстар ТВ и домашний интернет.

Обратите внимание! Тариф подключается только на условиях контракта и при наличии подтвержденного льготного статуса.

Есть ли пенсионный тариф в Vodafone?

Отдельного "пенсионного" тарифа в Vodafone нет, однако тариф Flexx GO часто выбирают пенсионеры, которые активно пользуются телефоном.

За 270 гривен в месяц абонент получает 25 ГБ интернета, безлимитные звонки в сети, 500 минут на другие сети Украины и 250 SMS.

Интересно! Для тех, кто переносит номер в Vodafone, предусмотрена скидка в размере 200 гривен в месяц в течение первого года, а также увеличенные пакеты минут и мобильного интернета.

Какой самый дешевый тариф от lifecell?

Для пенсионеров, которые пользуются телефоном преимущественно для звонков и изредка выходят в интернет, оптимальным может быть вариант от lifecell. Тариф "Лайфсет S" стоит 100 гривен в месяц и включает безлимитный домашний интернет и 10 ГБ мобильного трафика (2 ГБ доступны в странах ЕС).

Важно! Звонки на другие сети оплачиваются отдельно.

За 175 гривен в месяц доступен расширенный "Лайфсет М" с большим объемом интернета, телевидением и значительным пакетом минут по Украине.

Так что выбрать пенсионеру?

Если нужен специальный тариф с четкими льготными условиями, то лучше всего подойдет Киевстар. Для тех, кто ищет минимальную абонплату, выгодным будет lifecell.

Vodafone стоит рассматривать пенсионерам, которые активно пользуются мобильной связью и хотят иметь запас интернета и минут без сложных ограничений.

Что еще следует знать о тарифах для пенсионеров?