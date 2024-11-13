Как назначается льготная пенсия

Право на льготную пенсию обозначено в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Для тех, кто работал до принятия этого закона, право на льготную пенсию определяется по нормам предыдущего законодательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Условия для назначения льготной пенсии по возрасту:

достижение определенного пенсионного возраста (для женщин это зависит от года рождения);

наличие нужного стажа работы в подземных условиях, на работах из списка № 1 (особо вредные, тяжелые условия) или списка № 2 (вредные, тяжелые условия) производств, профессий и должностей.

Кто имеет право на льготную пенсию

На льготных условиях могут выйти на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы, работники, занятые полный рабочий день:

на подземных работах или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда после достижения 50 лет. Для женщин пенсионный возраст постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.

Стаж для получения льготной пенсии:

для мужчин от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах;

от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах; для женщин: от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев на таких работах.

Кто еще может иметь льготную пенсию

Если работник не имеет полного стажа работы в условиях особой вредности и тяжести, но проработал по крайней мере половину необходимого времени, он также может получить пенсию на льготных условиях с уменьшением пенсионного возраста:

для мужчин пенсионный возраст снижается на 1 год за каждый год такой работы;

для женщин – на 1 год и 4 месяца за каждый год работы в указанных условиях.

Важно! Для работников, занятых на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсия на льготных условиях назначается после достижения 55 лет.

Пенсионный возраст женщин постепенно повышается с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения. Требования к стажу для таких работников следующие:

мужчинам нужно иметь общий стаж от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев должны быть проведены на указанных работах;

женщинам нужно иметь общий стаж от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет – на соответствующих работах.

К слову! Перечень производств, профессий и должностей, занятость на которых дает право на льготную пенсию, утверждается постановлениями Кабинета Министров Украины. При этом право на льготную пенсию определяется по спискам, действовавших в период работы лица.