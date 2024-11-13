Кому будет предоставляться эта выплата

Новый проект еще подлежит рассмотрению, в частности от Кабмина, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".

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Обратите внимание! Рассчитывается эта помощь как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и их среднемесячным совокупным доходом. Базовый размер этой помощи – 4 500 гривен.

Заявление для начисления такой выплаты должен подать член семьи, который получает один из видов помощи:

временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут самостоятельно содержать ребенка (или же их местонахождение неизвестно);

помощь для малообеспеченных семей;

для многодетных семей;

для одиноких матерей;

для переселенцев;

для лиц с инвалидностью;

для граждан, которые не имеют права на пенсию.

Как будет предоставляться эта помощь:

100% базовой величины помощи для первого члена семьи (уполномоченного члена семьи);

70% – предоставляется каждому следующему члену семьи.

Обратите внимание! Такая помощь будет назначаться по желанию лица.

Какую помощь смогут получить пенсионеры

Лица, которые имеют пенсию по возрасту, смогут получать такую помощь: