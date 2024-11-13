Кому будет предоставляться эта выплата
Новый проект еще подлежит рассмотрению, в частности от Кабмина, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".
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Обратите внимание! Рассчитывается эта помощь как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и их среднемесячным совокупным доходом. Базовый размер этой помощи – 4 500 гривен.
Заявление для начисления такой выплаты должен подать член семьи, который получает один из видов помощи:
- временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут самостоятельно содержать ребенка (или же их местонахождение неизвестно);
- помощь для малообеспеченных семей;
- для многодетных семей;
- для одиноких матерей;
- для переселенцев;
- для лиц с инвалидностью;
- для граждан, которые не имеют права на пенсию.
Как будет предоставляться эта помощь:
- 100% базовой величины помощи для первого члена семьи (уполномоченного члена семьи);
- 70% – предоставляется каждому следующему члену семьи.
Обратите внимание! Такая помощь будет назначаться по желанию лица.
Какую помощь смогут получить пенсионеры
Лица, которые имеют пенсию по возрасту, смогут получать такую помощь:
- лицам со страховым стажем менее 10 лет – 53%;
- со страховым стажем от 10 до 20 лет – 62%;
- от 20 до 30 лет – 70%;
- более 30 лет – 88%.