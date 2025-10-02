Как хотят поднять тариф?
Оператор системы передачи Укрэнерго предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 гривен за мегаватт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.
Смотрите также Старт отопительного сезона 2025: что стоит знать о субсидиях и какие актуальные тарифы
Это на 20% больше тарифа на текущий год. Зато тариф на передачу для предприятий "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 467,83 гривен за мегаватт-час, что на 30% больше действующего тарифа.
Среди официальных причин повышения тарифа:
- уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии;
- увеличение компенсаций на технологические расходы, зарплат в Укрэнерго, кредитных выплат и расходов на спецобязательства для расчетов с ВИЭ-генерацией.
Окончательное утверждение тарифа на передачу НКРЭКУ состоится ориентировочно в декабре 2025 года.
Также, предлагается установить тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологического) управления на 2026 год на уровне 141,23 гривен за мегаватт-час, что на 42,7% больше тарифа на текущий год.
Заметьте! Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, которые предоставляет Укрэнерго за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.
Как рост тарифа на передачу электроэнергии влияет на промышленность?
В прошлом году тариф повысили с 528,57 гривен за мегаватт-час до 686,23 гривен за мегаватт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию работодателей Украины.
Тогда в Федерации сообщили, что такое изменение тарифов будет иметь без преувеличения негативное влияние не только на работу из-за падения производства и потери конкурентоспособности их продукции.
Следствием роста себестоимости такой продукции будет рост цен, в том числе и на товары первой необходимости и социальные группы товаров, а также на товары, обеспечивающих обороноспособность нашего государства в условиях полномасштабной войны. И я уже не говорю о потере конкурентоспособности продукции, которая экспортируется,
– рассказала директор Департамента ФРУ Ольга Кулик.
Какие тарифы на коммуналку для населения действуют в Украине?
Цена на газ для потребителей "Нафтогаза" осенью останется 7,96 гривны за куб газа, и эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Другие поставщики в Украине предлагают тарифы на газ от 7,799 до 9,99 гривны за кубометр, а кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку.
Относительно тарифа на тепло, то единого тарифа нет. Стоимость централизованного отопления зависит от города. Например, в Киеве это 1 654,41 гривен за гигакалорию, в Харькове – 1 539,5 гривен, а во Львове – 1 539,5 гривен.
Тариф на свет, а именно на электроэнергию для бытовых потребителей в октябре останется без изменений – 4,32 гривны за киловатт-час. Для двухзонного счетчика тариф ночью будет составлять 2,16 грн, а для трехзонного – 1,73 грн за киловатт-час.