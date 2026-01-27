Сколько украинцы будут платить за свет в марте?

В дальнейшем его пересмотрят или оставят таким, каким он есть сейчас, о чем говорится в решении правительства.

В марте украинцы будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за 1 киловатт-час.

Однако цену можно "снизить". Такая возможность доступна для лиц, имеющих двухзонные счетчики.

Дневной тариф для таких людей (с 7:00 до 23:00) все еще составляет 4,32 гривны за киловатт-час, но ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен до 2,16 гривны за киловатт-час.

Также не стоит забывать о трехзонных счетчиках. Они дают возможность платить за свет следующим образом:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Также правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона,

– отметила Свириденко.

Обратите внимание! За объем потребления до 2 000 киловатт-час в месяц будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час. За потребление сверх установленного лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.

