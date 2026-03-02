Какие последствия новой атаки по энергетике?
В результате обстрелов есть обесточенные потребители в трех областях. Детали рассказали в Министерстве энергетики.
Смотрите также Графики будут только в части областей: как будут отключать электроэнергию по Украине 2 марта
После нового обстрела без света остались потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.
К слову, сейчас в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности.
Актуальные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения, поэтому об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах каждого облэнерго.
Важно! Потребителей в регионах с почасовыми отключениями призывают экономно использовать электроэнергию в течение дня, а особенно – в пиковые часы, то есть утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Когда отменят графики отключений?
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что украинская энергосистема имеет критические повреждения, поэтому жить с графиками отключений света придется еще минимум 3 года. Ограничения возможны именно в периоды пиковой нагрузки – летом и зимой.
- В свою очередь в эксклюзивном комментарии 24 Каналу аналитик Центра развития городов Юрий Щедрин отметил, что полного отсутствия отключений по всем регионам не стоит ожидать уже весной. Объекты энергетики существенно повреждены, для окончательного восстановления потребуется немало времени.