Какие последствия новой атаки по энергетике?

В результате обстрелов есть обесточенные потребители в трех областях. Детали рассказали в Министерстве энергетики.

После нового обстрела без света остались потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

К слову, сейчас в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения, поэтому об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах каждого облэнерго.

Важно! Потребителей в регионах с почасовыми отключениями призывают экономно использовать электроэнергию в течение дня, а особенно – в пиковые часы, то есть утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Когда отменят графики отключений?